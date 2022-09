Det här ska du känna till om visselblåsarlagen

En intern kanal kan exempelvis vara behöriga anställda inom företaget eller anlitade konsulter. Via en extern kanal ska en arbetstagare kunna slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen.

Nya visselblåsarlagen syftar till att hindra ohälsosam företagskultur, vilket kan vara allt från allvarliga trakasserier till korruption. Det kan också röra sig om bokföringsbrott eller skattefusk, felaktig hantering av livsmedel, eller som under pandemin när det noterades en stor uppgång av visselblåsning inom vården.

Även ärenden som kommer in och som inte direkt går under visselblåsarlagen, men kan falla under arbetsmiljölagen eller diskrimineringslagen, bör tas omhand understryker arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander: