De 3 viktigaste trenderna inom ledarskap och karriär – just nu

Den här veckan handlar det om oväntat positiva resultat efter coronanedskärningar, den enorma försäljningsvågen som väntar hemmajobbare och utbildning som en väg ut ur krisen.

4-dagarsveckan oväntad sidoeffekt av coronapandemin

Att jobba fyra dagar i veckan med samma lön har varit i ropet ett bra tag. Finlands pre­miärminister Sanna Marin föreslog redan innan hon tillträdde att landet konse­kvent bör införa fyra dagars arbets­vecka för att män­niskor ska få mer familjetid. När Microsoft i Japan drog ner arbets­tiden med åtta timmar i veckan under en månad i fjol ökade produk­tiviteten med 40 procent. Och i boken The 4 day week av Andrew Barnes berättas om hur forskare på Nya Zee­land sett en ökad produktivitet på 40 minuter per dag i kombination med 15 procent lägre stress, bättre balans mellan jobb och fritid, ökat engagemang och teamkänsla.

Nu har 4-dagarsveckan fått ytterligare skjuts – från oväntat håll. Flera företag som var tvungna att sänka både lön och arbetstid för sina medarbetare av ekonomiska skäl behåller nu fyradagarsveckan när de höjer lönen igen, eftersom de upptäckte att produktiviteten inte minskade. Sociala medie-företaget Buffer såg en minskning av stressnivåer och högre lyckokänsla på jobbet i sina medarbetarundersökningar efter bara en månads test.

Paul McNulty, vd på 3D Issue, tro att fyradagarsveckan kommer att bli en stark konkurrensfördel i framtiden, när medarbetare värderar balans i livet högre än lön och karriär.

Nu kommer jobba hemma-accessoarerna

Vi minns alla den första akuta fasen då alla de som plötsligt blivit hemmajobbare över en natt skulle försöka ställa in kameran mot en någotsånär städad bakgrund samtidigt som ingen familjemedlem skulle gå förbi naken när man höll en presentation – och någon på mötet alltid lyckades blanda ihop ”muted” och ”unmuted”. Vi minns hur rolig själva tanken på att man faktiskt skulle kunna vara oklädd på underkroppen utan att någon märkte det var.