De 3 viktigaste trenderna inom karriär och ledarskap – vecka 41

2. Delat ledarskap på frammarsch

På streamingtjänsten Netflix har content-chefen Ted Sarandos klivit upp inom företaget och delar nu vd-posten med grundaren Reed Hastings. Och häromveckan kungjorde svenska byrån Volt att copywritern Elisabet Fischer framöver kommer att vara kreativ ledare tillsammans med Jörgen Berglund. Är delat ledarskap något vi kommer se ännu mer av framöver?

Chef har tidigare skrivit om Åre Chokladfabrik, där man delat på ledarskapet sedan starten 1991. Eva-Lena Grape, en av de tre grundarna och ledarna, säger att hon aldrig varit så glad över att dela ansvaret med två andra som under pandemin.

”Vi låg vakna på nätterna och var ledsna över att vi varit tvungna att säga upp och permittera. Att ha någon att bolla och prata med i en sådan situation var väldigt skönt. Att göra hela den processen själv och ta beslut tror jag skulle vara enormt svårt.”

3. De ”oövervinnerliga” ledarna och covid-19

”Var inte rädda för Covid” twittrade Donald Trump på måndagen strax innan han skulle åka hem från sjukhuset. ”Låt inte viruset dominera ditt liv”. Under veckan har hela världen följt Trumps färd in på sjukhus, läkarnas presskonferenser och hans triumferande hemfärd – hela tiden påpekandes att han mår bra, är frisk och ska övervinna viruset. I en artikel i The Guardian skriver Eleanor Gordon-Smith från Princetons universitet om hur det är en vanlig strategi bland vissa politiker och ledare att skapa en bild av en stark karaktär och koppla samman den med fysisk styrka – och därmed även skapa en bild av sjukdom som svaghet. Och kanske har försöket att skapa en bild av den ”oövervinnerliga ledaren” aldrig blivit så tydligt som i Donald Trumps fall. Han är dock inte den första av världsledarna som inte velat underordna sig ett pandemiskt virus. Brasiliens president Jair Bolsonaro har kallat viruset för en ”liten influensa” och kritiserades efter att ha tagit av sitt munskydd inför journalisterna – efter att ha konstaterats smittad.

