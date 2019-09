Därför ska du satsa på klimat-nudging

Det började som ett Instagramkonto efter FN:s klimatrapport förra hösten. Idag har Klimatklubben över 18 000 medlemmar på Facebook där medlemmarna diskuterar och delar med sig av tips, och lokala klubbar har poppat upp runtom i landet.

Nu har grundarna Maria Soxbo, Emma Sundh och Johanna Nilsson kommit ut med boken ”Gör skillnad – från klimatångest till handlingskraft”, där de ger tips på klimatvänliga åtgärder för alla delar av livet – även arbetslivet. Chef ställde några frågor till Maria Soxbo för att få svar på var du kan börja som chef.

Hur ska man prata om klimatförbättringar på jobbet?

”Ur chefsvinkel får man försöka införa det som något nytt och positivt på arbetsplatsen. Vi i Klimatklubben pratar ju ofta om att det är mycket bättre med morötter än med piskor, motivation är en bra drivkraft helt enkelt. Få vill ha det sämre, tråkigare och mer förbud. Om man ska börja med hållbarhetsarbete – vinkla det så att det känns spännande för de som det rör. Involvera hela personalen, låt dem lämna förslag på förbättringar, what’s in it for them? Kanske något så enkelt som en sopplunch med inspirationsdragning? Det ger ju ett mervärde för anställda, att höja kunskapsnivån.”