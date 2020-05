Corona – chefens nya mardröm

Webbaserad enkät bland chefer som besvarades av 1 435 personer i februari. Av deltagarna var 67 procent kvinnor och 33 procent män. En halv procent av de svarande var under 30 år, 12 procent 30–40 år, 33 procent 41–50, 42,5 procent 51–60 och 12 procent över 60 år. 37 procent är chefer på lednings-/stabsnivå, 38 procent mellanchefer och 16 procent är gruppledare, arbetsledare eller motsvarande. 9 procent är inte chefer i dag.

Under april gjordes en kompletterande undersökning om hur chefens sömnvanor påverkats under coronakrisen. Denna besvarades av 1 040 personer i Chefs läsarpanel.