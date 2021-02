Cissi Elwin: ”Vad brottas du med just nu?”

I detta konstiga corona-år, när jag har träffat så otroligt få människor live så har vår podd Chef Dilemma varit räddningen och det absolut roligaste jag gjort. Jag och producent-Malin och våra ljudtekniker Jonas eller Andreas har åkt runt till det ena tomma kontoret efter det andra och mött chefer från så skilda verksamheter som bilindustrin, techbolag, film och Stadsmissionen. Vi har sladdat upp utanför ärkebiskopens bostad och fått gå in sceningången på Dramaten. Vi har fått kolla hur det ser ut hemma hos Hemnet och fått anmäla oss i en spelautomat på Svenska Spel.

Och det som har hänt när ingenting är som vanligt och det bara är chefen på kontoret är att de samtalen har blivit mycket öppnare. Man kan inte sitta och hålla fasaden när hela tillvaron är upp och ner. Och det är så mycket mer spännande när det som sägs kommer från hjärtat och inte något man kommit överens med en kommunikations­avdelning om.

Jag ser nog det som den stora utmaningen i varje intervju; att hitta nyckeln och ingången till varje unik människa jag möter. Det är ibland en enorm ansträngning. Även om jag läser på noga och för­söker känna in just den personens våglängd är det lika ovisst varje gång om jag ska lyckas hitta in.

I Chef Dilemma är det Sveriges mest kända och omtalade ledare som medverkar. Men nu är vi nyfikna på dig. Du som leder ett gäng sjuksköterskor på en vårdavdelning, du som är rektor, du som basar över ett bygge, du som leder ett städteam, du som är chef på ett startuppföretag eller du som bossar i ett restaurangkök.

Under våren startar en serie berättelser om utmaningar och glädjeämnen för chefer från hela landet och i så många olika verksamheter som möjligt. Vi kommer att intervjua och våra reportrar kommer att skriva, men berättelserna kommer att vara i jag-form. Vi vill komma så nära verkligheten det bara går. Så – vad brottas du med? Har du rimliga villkor? Vad gläds du åt? Vad vill du förändra? Vad behöver andra veta och förstå om just din situation som chef i Sverige 2021? Hör av dig till oss!

Tips från Cissi Jag storgrät

En serie som har lyckats beskriva verkligheten så väl att den känns dokumentär är polisdramat Tunna blå linjen. I den finns inga falska tonfall, inga stereotyper, bara vanliga människor av kött och blod. Serien väjer inte för tidens allra mest brännande och svåra frågor, och utan att förenkla eller fördöma. Senaste avsnittet var så starkt att jag satt hemma i soffan och storgrät. Vill ha mer

En annan serie som jag storkonsumerar just nu är podden P3 Historia. Så skickligt berättade historier om viktiga personer och avgörande skeenden genom århundradena. En lektion som man aldrig vill ska sluta.

