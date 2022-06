Cissi Elwin: ”Tänk om jag fattat det här från början?”

Jämfört med det Linda håller på med, som involverar hundratals medarbetare i flera länder, känns Chefakademins fusion liten. Men ändå är det så likt! Det är precis samma saker som händer. Människor reagerar på samma sätt, vare sig de tillhör ett större eller mindre bolag. Identiteten sitter ju framför allt i den närmsta gruppen och det lokala kontoret. ”Tillväxt och fusioner förväntas ofta av både ledning och ägare skapa möjligheter till högre lönsamhet, men den enskilde medarbetaren ser ofta inget mervärde i att företaget blir större för sakens skull, man vill förstå hur det i så fall gör vardagen bättre i det dagliga och vill fortfarande känna att man kan vara med och påverka och vara nära beslut. Det får man inte glömma som företagsledning när man vill bygga ett större bolag”, påminner Linda. ”Vi i ledningen blev ju också en ny grupp och skulle hitta varandra och våra roller samtidigt som vi skulle driva förändring. Trots att man är väl förberedd och med på besluten så känner man att allt rör sig. Det var viktigt att uppleva det, för att bättre förstå vad många medarbetare går igenom.” Linda berättar att de nu förstått vikten av att utse en person på lokal nivå, nära händelsernas centrum, som är ansvarig för integrationen och som under en period helhjärtat kan ägna sig åt alla frågor som väcks under processen. Det behövs eftersom de som arbetat med förarbetet i en fusion ofta är ganska slutkörda när allt är förhandlat och kommunicerat och medarbetarna får informationen.

Det där känner jag igen. Känslan av att starta ett nytt maratonlopp när man just gått i mål från det förra.

”Det är lite som vid en förlossning, man tänker att nu är det klart, men det är ju då det börjar! Det är då medarbetarna behöver en som mest. Trots att de företag som gått ihop och som nu ska fusioneras in har haft väldigt lika värdegrunder så har man ändå jobbat på lite olika sätt.”



Här kan man välja två olika vägar när man fusionerar, menar Linda.

”Antingen kan man försöka få ihop allt så att alla har precis samma processer, eller så kan man låta tusen blommor blomma.”



”Väljer man den första vägen så riskerar man att företaget blir för strömlinjeformat och man tappar nya idéer. Väljer man att alla alltid gör det som är bäst för den enskilda enheten missar man skalfördelar och att få hävstång på storleken.”



Vi enas om att konsten ju är att få ihop bolagen och tillsammans skapa något större och då får man inte ta bort drivkrafter, möjligheter att påverka och utveckla nytt. Samtidigt måste man fullt ut utnyttja synergierna. Det är inte en enkel balansgång.



Linda har lärt sig att skapa tydligare processer runt förvärv och fusioner. En sak hon tycker att man ofta missar är att man är så fokuserad på det bolag som ska fusioneras in, att man glömmer att det påverkar HELA företaget. Alla vill ha information. Alla vill förstå hur den nya helheten kommer att se ut och fungera.



Ledningen är ofta väldigt upptagna med att få in de nya så att andra medarbetare känner sig bortglömda. Det gäller att ge dem uppmärksamhet också.



Vi är samsynta i att trots att fusioner och sammanslagningar blir allt vanligare så talar man alldeles för lite om det. En så omvälvande process som påverkar människor så mycket på djupet förtjänar mycket mer uppmärksamhet.



Därför ser jag mycket fram emot att få samla Linda Westerlund och Gunnar Åkesson och Katharina Arenvi från Chefakademin, på vårt webinar den 15 juni kl 12.00. Då ska vi verkligen djupdyka i ämnet. Hoppas du är med oss då!