Cissi Elwin: ”Paolo Roberto har inte ens en soffa”

Cissi rekommenderar

Jag är avundsjuk på alla er som ännu inte sett den underbara The marvelous mrs Maisel om Amerikas första kvinnliga ståupp- komiker. Hon lever ett perfekt hemma-fruliv i en lyxig våning på Upper West Side då mannen lämnar henne för en annan och hon tvingas börja försörja sig, men också äntligen börja leva ut sin dröm om att stå på scenen. Serien fick nyligen två Golden Globe för bästa komediserie och bästa huvudroll. Missa den inte!

Kärlek på bio

Missa inte heller en av de mest helgjutna och intensiva kärleksfilmer som jag sett. Call me by your name ger hela publiken en pirrande förälskelsekänsla och påminner oss om att störst av allt är kärleken.