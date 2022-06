Cissi Elwin: ”Nu har jag satt mitt slutdatum”

Jag skriver mitt sista månadsbrev till personalen innan semestern och listar allt vi gjort under det dryga år som har gått sen Mgruppen och Chef fusionerades och bildade Chefakademin.



Vi har verkligen bockat av en rejäl att-göra-lista:

• Byggt om och flyttat in ett nytt aktivitetsbaserat kontor med flera toppmoderna studios för digital leverans.

• Genomfört en omorganisation.

• Många har slutat.

• Ännu fler har börjat.

• Ett antal medarbetare har bytt tjänster.

• Lanserat en ny sajt.

• Vi har fått en ny Chefredaktör för Chef, två gånger.

• Vi har lanserat nya utbildningar.

• Vi har gjort om gamla utbildningar.

• Vi har lagt ner vissa utbildningar och affärsområden.

• Vi har startat Chefakademin Talks – podd och webinar

• Vi har harmoniserat alla villkor.

• Vi har bytt ekonomisystem.

• Vi har satt en affärsplan för det nya bolaget.

• Vi har en ny styrelse.

• Ny grafisk profil.

• Rebranding av allt vårt material.

• Ny it-infrastruktur.

• Med mera, med mera …



Pust.



Och under allt detta arbete har den vanliga verksamheten löpt på i en rasande fart, för att svara upp mot det uppdämda behov av utbildningar som pandemin skapade.



Det är inte konstigt att vi är lite trötta och verkligen redo för semester nu.



Men när jag skriver listan och tänker tillbaka på det här året så blir jag varm inombords. Jag känner stolthet. Stolthet över att vi tog oss igenom den tuffa vintern när det kändes så motigt och kontoret aldrig blev klart, när flera medarbetare signalerade att de var utarbetade och stämningen var på fryspunkten. Stolthet över att alla haft fokus på att leverera utbildningar och läsning till kunder och läsare och att de inte ska drabbas av att det varit stökigt hos oss.



Nu är vi ett företag och jag lärde mig av Linda Westlund, som är hr-chef på Knowit och som var med på webinariet igår, att det är viktigt att sätta ett slutdatum. Så nu gör jag det.



Nu är fusionen klar. Nu är vi ett bolag. Nu pratar vi inte längre om vi och dem. Nu är det bara vi.



Det kommer naturligtvis att komma nya utmaningar, men de ska vi möta tillsammans. För trots att Gunnar Åkesson, programansvarig på Chefakademins Executive MBA, i webinaret pratar om hur majoriteten av alla fusioner misslyckas, så känner jag att vi inte kommer att bidra till den statistiken. Jag tycker att vi har blivit starkare och bättre tillsammans, alla vi på Chefakademin.