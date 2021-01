Cissi Elwin: Hur makt korrumperar är en fråga som ALLA chefer måste förhålla sig till

Bilderna på folkmassan som väller in och spränger igenom polisernas klena avspärrningar och tar sig in i Kapitolium, in i kongressen och till och med sätter sig med fötterna på bordet vid talmannen Nancy Pelosis skrivbord inne på hennes kontor, är så chockartade. Men ändå säger USA-kännare att det inte var oväntat och att händelseutvecklingen är en logisk fortsättning på Donald Trumps presidentskap. Den avgående presidentens (ja, han tvingades ju faktiskt motvilligt erkänna sig besegrad till slut…) ledarskap har hela tiden utmärkts av total brist på respekt för fakta (eller erkännande att fakta ens existerar) och den auktoritära ledarens uppviglande och känslomässiga argument där alla med avvikande åsikter är fiender och där medlöperi är det enda valet för sanna patrioter.