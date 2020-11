Cissi Elwin: ”En av chefens svåraste frågor har blivit ännu svårare”

Pandemin håller på att bli en deppidemi, sa min syster Hanna uppgivet i telefonen. På hennes jobb får de komma in en dag i veckan och däremellan sitter de 150 anställda hemma och försöker hålla ångan uppe. Men det är svårare nu. Vi enas om att det känns tyngre. Inte lika chockartat. Men segt och tungt. Säger lite hurtigt att vi får försöka peppa varandra. Men hur? Vintern och kylan smyger sig på och det stora mörkret rullar in. Man ska inte gå på gymmet, inte träffa människor, helst inte gå på caféer och restauranger, inte åka kommunalt. Promenera, läsa, titta på tv-serier i all ära. Men jag känner krypet i kroppen. Det rastlösa och olustiga krypet.