Bli en energismart chef – 7 handfasta råd

”Jag ska bara…” Känner du igen den gnagande känslan när du egentligen ska ägna all din tid åt återhämtning? Nu visar en färsk undersökning gjord av HR- och löneleverantören SD Worx att du är långt ifrån ensam om att jobba under semestern. Var fjärde svensk svarar på arbetsrelaterade telefonsamtal eller e-postmeddelanden under semestern. Samma undersökning visar även hur många semesterdagar som svensken i genomsnitt är i behov av för att ladda batterierna.