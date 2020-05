Bättre business med andlig utveckling

Att kontemplativa praktiker som meditation och mindfulness har en positiv inverkan på bland annat koncentrationsförmåga, stress, ökad motståndskraft mot motgångar och förbättrad prestation har konstaterats i många forskningsartiklar. Det som händer är att meditation och mindfulness hjälper dig att skapa ett litet glapp mellan det som händer och hur du reagerar eller fattar beslut. Den inre autopiloten sätts ur spel. Och när du inte agerar instinktivt och reaktivt på vare sig medarbetare eller andra utmaningar i arbetslivet skapas ofta förutsättningar för ett mer hållbart affärsliv.

Läs också: Forskning: Ledarskap har dubbel påverkan på hälsan

Meditation och mindfulness har, enligt Lasse Lychnell, både en yttre och en inre aspekt. Den yttre är det som kommer till praktisk användning som ovan. Den inre handlar om andligheten som en väg till personlig utveckling och ett sätt att växa som människa. Det som skapar drivkraft i våra liv, som motiverar och ger mening. Människor som ägnar sig åt mindfulness och meditation kan få omvälvande insikter och en förmåga att se situationer med nya ögon. Man upplever omvärlden och sig själv på ett nytt sätt.

Detta upplevs ofta stå i konflikt med ett arbetsliv fyllt av produktionskrav, rationaliseringar och ökad tillväxt där resultatet på sista raden ofta prioriteras före det allmännas bästa, det egna och medarbetarnas välmående.

”Men i min studie blev det tydligt att inre utveckling och att driva en kommersiell verksamhet kan gå ihop. På så vis kan arbetet också bli en väg till fortsatt personlig utveckling.”

Läs också: Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

I forskningsartikeln When work becomes meditation följde Lasse Lychnell sju vd:ar och ägare på sex små och medelstora företag som alla mediterat under många år.

”Vi jobbade ihop ungefär en gång i månaden under två år med deras integrationsprocess. Efter att ha fått nya insikter om sig själva och världen hade de börjat ställa sig frågor som: ’Ska jag sälja mitt företag eller ta in en professionell vd och bara kvarstå som ägare?’ Hur kan jag få företaget att växa utan att det blir på bekostnad av mitt eller de anställdas välmående?”

Lasse Lychnell berättar bland annat om ett kommunikationsföretag där vd:n och ägaren började tacka nej till uppdrag som de inte ville göra eller där samarbetet inte fungerade så bra.

”Då öppnades ett utrymme där de kunde tacka ja till förfrågningar från andra håll och på så sätt dubblade de sin omsättning på ett år. Och fortsatte sedan att öka under ett par år. Just modet att känna efter vad vi vill göra på riktigt och sedan gå den vägen och få uppleva att det funkar, det är bekräftande och utvecklande.”

Det förändrade förhållningssättet kommer med andra ord också företaget till del. Deltagarna i Lasse Lychnells studie upplevde bland annat följande resultat:

Förbättrad relation till andra delägare och medarbetare.

Att man prioriterar verksamhet som ligger mer i linje med ens värderingar.

Att man fått lättare att se fler och bredare perspektiv.

Att man var mindre inriktad på sin egen vinning utan mer arbetade i det allmännas tjänst.

Läs också: 14 sätt att återhämta dig – i kristider

Men vilka krav ställs på företagen och deras chefer för att dessa resultat ska kunna uppnås? Lasse Lychnell såg ett behov av kvalitativa långtidsstudier för att bättre förstå de möjligheter och utmaningar som de enskilda medarbetarna ställs inför och vilken roll företaget har för att resultaten ovan ska uppnås.

”Jag intresserar mig för vad som händer när medarbetarna får gå mindfulnesskurser och sedan ska försöka integrera det på jobbet. Vad händer då? På vilket sätt börjar människor tänka och göra annorlunda? Vad får organisationen ut av det? Den typen av frågor har jag inte sett i tidigare studier, då mycket av den objektiva forskningen är kvantitativ och inte kommer tillräckligt nära. Jag djupintervjuade i stället sju chefer och partners i ett företag med 80 anställda.”

Läs också: Får du ihop ditt chefsliv?

Företaget har varit framgångsrikt och är i dag etablerat i två skandinaviska städer. Grundarna har nått de flesta av sina ”materiella” mål och därför sökt drivkraft och ”meningen med livet” i ett bredare perspektiv, börjat med såväl kampsport som meditation och mindfulness. Nu ville de sprida vidare sina nya insikter och lät samtliga medarbetare genomgå en mindfulnesskurs i tre moduler à två-tre dagar åt gången utspritt över ett halvår.

”Det viktigaste resultatet, som jag tolkar det, var utvecklingen av en rad kollektiva förmågor som perspektivtagande, empati, autenticitet, självreflektion samt metaförmågan att bli medveten om hur dessa förmågor används.”

I artikeln Mindfulness-based intervention in context: a case study of managers’ experiences and the role of the organizational environment skriver han att dessa förmågor direkt levererade genom till exempel förbättrad kommunikation, förbättrad prestation och minskad stress. Ytterligare en aspekt var att mycket av den konflikt som cheferna tidigare upplevt mellan sin personliga utveckling, sitt inre växande och sitt arbete försvann. De fann mer konstruktiva sätt att relatera till livet som helhet genom att kunna se på jobbet och privatlivet som två aspekter av en odelbar helhet.

Läs också: Cissi Elwin: ”Vi blir fula av stressen”