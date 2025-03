Richard Branson: ”Sverige är ledande på entreprenörskap”

Superföretagsledaren tillika filantropen Sir Richard Branson gjorde ett sällsynt framträdande på eventet Techarena i Stockholm – där han intervjuades på scen av tidigare journalisten Linda Nyberg. Chef var på plats när Virgin Group-grundaren pratade om sitt motto screw it, just do it, hyllade Sverige, gav sin syn på världsläget och delade med sig av sin entreprenörsresa.