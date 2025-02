”Ledarskapet prövas i denna stund”

Under veckan har jag fått frågan om jag tror att Sverige kommer bli som USA, kommer alla skolor i Sverige få larmbågar?

Jag har ingen aning, men jag hoppas verkligen inte det. Öppenhet är värd att försvara, idag, i morgon och för alltid. Vi ska inte låsa in oss, men vi ska vara förberedda på att det värsta kan hända.

Min syn på säkerhet förändrades i grunden efter en utbildning i pågående dödligt våld som jag gick för några år sedan. Ett budskap på utbildningen var att rutiner är bra, men lita inte på att de hjälper dig när krisen är ett faktum. Vid en in- eller utrymning finns det inte tid att leta efter rutindokument.

Jag brukar tänka att i en krissituation är rektorer som en and som simmar i en damm. På ytan ser allt lugnt och fridfullt ut, men under ytan trampar vi på som sjutton. Ingen ser hur fort vi trampar. Organisationen upplever i bästa fall att vi har situationen under kontroll oavsett vad vi själva upplever.