8 frågor om förmånsbilar – så funkar det

1. Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är ett fordon som du får använda både i tjänsten och privat, men som ägs eller leasas av arbetsgivaren. Vissa säger tjänstebil, men det är inte samma sak. Som namnet antyder är förmånsbilen en löneförmån.

Du får ingen faktura för kostnaden, som är fast och dras i form av skatt på din lön. Upplägget gör att du slipper bekymmer för extrakostnader som service, försäkring och besiktning (som arbetsgivaren betalar).

Vad kostnaden landar på beror på förmånsvärdet, som fastställs av Skatteverket enligt en schablon. Förmånsvärdet baseras bland annat på bilens nypris, typ av drivmedel och eventuell extrautrustning. Ju högre förmånsvärde, desto mer får du betala i skatt.

Förmånsbil och tjänstebil – detta är skillnaden Förmånsbil: Förmånsbilen är en företagsbilsform som tillåter privat körning, där arbetsgivaren står för kostnaden och den anställde beskattas för bilen som blir ett slags lönetillägg. Tjänstebil: En tjänstebil ägs av arbetsgivaren, som betalar hela kostnaden för fordonet. Upplägget kallas även för servicebil och innebär i praktiken att bilen bara får framföras under tiden som du arbetar.

2. Lönar det sig med förmånsbil?

Att köpa en begagnad kärra för 25 000 kronor för transporter mellan A och B kan säkert bli billigare. Men vill du ha ett modernt, säkert och miljövänligt fordon är förmånsbilen ett mycket bra alternativ, menar Ronny Svensson.

Staten har satt ner förmånsvärdena för elbilar och laddhybrider, vilket gör att månadskostnaden för dessa blir avsevärt lägre än för motsvarande bensin- och dieselfordon.

”Vill man köra eldrivet lönar det sig alla gånger med förmånsbil, med de skatteregler vi har. Förmånsvärdet efter skatt för en ny Volvo EX60 kan landa på 3 100 kronor i månaden, om du har 50 procent i marginalskatt, enligt de beräkningar jag har. Det är svårslagbart. Du kan inte få det billigare”, säger Ronny Svensson, vd för Ynnor, ett konsult- och kunskapsföretag för företagsbilar.

Ju mer förmånsbilen nyttjas för privat körning, desto mer ”tjänar” du på den.

Summan du skattar för är nämligen densamma, oavsett hur lite eller mycket du kör (däremot påverkas naturligtvis rörliga kostnader som drivmedel).

Ronny Svensson ger ett exempel:

”Säg att du betalar 36 000 kronor per år i fast skattesats för din förmånsbil. Kostnaden blir då 36 kronor per privatmil om du kör 1 000 mil det året, men bara 12 kronor om du kör 3 000 mil, exklusive drivmedel.”

3. Gör förmånsbilen att jag får sämre pension?

Om du erbjuds bilförmån i form av bruttolöneavdrag, alltså i utbyte mot ett avdrag på lönen före skatt (löneväxling), kan det påverka pensionen negativt. Exakt hur mycket beror på inkomstnivå och tjänstepensionslösning.

”Se därför till att kolla upp hur pensionen påverkas om du blir erbjuden förmånsbil. I vissa fall kan det bli en riktigt dålig affär om inte arbetsgivaren tänkt till när de utformat sitt erbjudande”, säger Staffan Ström som är pensionsekonom på Alecta.

Har du förmånsbil mot bruttolöneavdrag och en tjänstepension där slutlönen är viktig, kan det också vara smart att kolla om det lönar sig att lämna tillbaka bilen och på så sätt få upp lönen de sista åren före pension, tipsar han.

Är lösningen däremot ett nettolöneavdrag, betalas bilförmånen genom sänkt lön efter skatt. Det minskar det skattepliktiga förmånsvärdet, medan den pensionsgrundande inkomsten förblir opåverkad. Ronny Svensson brukar förorda det sistnämnda upplägget, inte minst av pedagogiska skäl.

”I åtta av tio bilpolicyer som jag gör, är det nettolöneavdrag som gäller”, säger han.

4. Behöver jag en förmånsbil?

”Det beror helt på din livssituation”, säger Ronny Svensson.

”Om du bor och jobbar i Stockholms city är det inte säkert att du måste ha förmånsbil, eller någon bil alls för den delen.

Men om du rör dig en bit bortom storstädernas centrumkärnor, och framför allt om du dessutom har barn, ja då menar jag att förmånsbil ofta är en oslagbar lösning, praktiskt och ekonomiskt.”

5. Hur bör jag tänka kring tillval och extrautrustning?

”Vinterdäck och dragkrok kan vara dumt att välja bort. Ja, du kan inte ens välja bort vinterdäcken om du vill köra förmånsbilen på vintern. När vi sedan kommer in på bekvämlighet, förarupplevelse och säkerhet finns en hel uppsjö av tillval som du kanske kan önska dig. Men är du beredd att betala? Det är tveksamt om extrema tillval som 22-tumsfälgar, som är snygga på bild men medför usla prestanda, är värda höjningen av förmånsvärdet.”

6. Får förmånsbilen köras även av make, maka, sambo och barn?

”Det är upp till företagets bilpolicy. Oftast är principen att ens partner får köra bilen. När det gäller barn, kan det vara lite luddigare. Står det inget annat i bilpolicyn, menar jag att hemmavarande barn kan få lov att köra bilen.”

Mer tveksamt är att låna ut förmånsbilen till utflugna ”barn” i 25–30-årsåldern, menar Ronny Svensson.

”Sådant bör man vara försiktig med, även om det inte är reglerat.”

7. Måste jag föra körjournal?

”Det finns ingen lag på det. Din privata körning är det ingen som har något med att göra, men jag tycker att man bör föra körjournal över de mil som körs i tjänsten.”

Större arbetsplatser brukar ha som regel att journaler över tjänstekörningen ska lämnas in en gång i månaden, varje kvartal eller åtminstone en gång per år, säger Ronny Svensson.

”Det beror på att arbetsgivarna behöver se att bilen körts mer än hundra mil i tjänsten under året, annars får de inte dra av momsen.”

8. Arbetsgivaren betalar i regel förmånsbilens försäkring. Men vem står för självrisken om olyckan är framme?