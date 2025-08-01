”Chefer behöver få upp ögonen för penningtvättare”

Vad är en PML-aktör?

”Det är en person som systematiskt tvättar pengar åt andra mot betalning, en professional money launder [professionell penningtvättare]. De kan vara advokater, banktjänstemän, fastighetsmäklare, revisorer och många andra som egentligen har som uppgift att skydda det finansiella systemet, men missbrukar sin ställning genom att sopa igen spåren efter de ofta storskaliga vinsterna från kriminell verksamhet. PML-aktörerna bidrar till att systemet korrumperas, och att även seriösa verksamheter riskerar att dras in i brottslighet.”

Hur viktiga är PML-aktörerna för de kriminella nätverken?

”De utgör en kritisk förmåga, är vår bedömning, helt avgörande för att den organiserade brottsligheten ska kunna redovisa brottsvinster som lagliga. Just därför är det så viktigt att vi jobbar systematiskt med att bekämpa problemet med den typen av möjliggörare.”

”För chefen gäller det att ha en god relation och kontinuerlig dialog med sina medarbetare, för att kunna upptäcka och följa upp den typen av risk.”

Hur många professionella penningtvättare finns det?

”Det finns ingen som systematiskt mätt fenomenet. Men underrättelser och aktuella rättsfall tyder på att efterfrågan är stor, något som också flera myndigheter har påtalat. Vår bedömning är även att mörkertalet är betydande.”

Varför är det så svårt för chefer och arbetsgivare att upptäcka infiltration av professionella penningtvättare?

”De har en förmåga att gå under radarn, är ofta skickliga på att undgå upptäckt, berättar sällan frivilligt om sin situation och sina handlingar. Om en medarbetare man planerar att anställa mörkar eller ljuger – ja, då blir det ofta svårt. Det är heller inte alltid så att arbetsgivarna inser vidden av problemet, fenomenet professionella penningtvättare är ändå relativt nytt. Ytterligare en komplikation är att vissa PML-aktörer kan vara manipulerade, omedvetna om sin roll som möjliggörare för den organiserade brottsligheten.”

Använder sig penningtvättarna även av egna företag?

”Ja, allt fler kriminella nätverk har bolag som fasad och plattformar för storskalig penningtvätt. Metoderna varierar, men ett vanligt upplägg är att skapa fiktiva skulder genom upprättande av falska skuldebrev och osanna fakturor. Bolagen kan se helt okej ut på ytan, med delvis legal verksamhet, och återfinns inom många branscher. Den som gör affärer behöver således vara uppmärksam, för att inte ofrivilligt bidra till brottslighet.”

Vad kan chefer och arbetsgivare göra för att skydda sig från infiltration av PML-aktörer och andra möjliggörare?

”Fler behöver få upp ögonen för problematiken. Se över sina rutiner för rekrytering, referenstagning, bakgrundskontroller, tillgången till verksamhetens system och lokaler. Stämmer cv:t för personen man har för avsikt att anställa? Hur identifiera sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av kriminella, som missbruk, spelberoende eller att en medarbetare rör sig i kriminella kretsar? För chefen gäller det att ha en god relation och kontinuerlig dialog med sina medarbetare, för att kunna upptäcka och följa upp den typen av risk. Och för att medarbetare ska våga träda fram om de utsätts för försök till värvning eller utpressning av kriminella. Så ledarskapet är av avgörande betydelse, absolut.”

”Chefer och arbetsgivare behöver helt enkelt vara aktiva i de här frågorna.”

Finns risk att ökade insatser mot PML-aktörer och andra möjliggörare skapar misstro på arbetsplatserna?

”Det vore tråkigt, men tyvärr är det där vi befinner oss i dagens samhälle, till följd av hur de den organiserade brottsligheten jobbar. Chefer och arbetsgivare behöver helt enkelt vara aktiva i de här frågorna. Och jag tror ändå att merparten av medarbetarna har förståelse för det, att chefen kan behöva göra mer för att förhindra penningtvätt och annan grov kriminalitet.”