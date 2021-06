Hur gammal är en bra chef?

”Age is just a number. Age is a mindset. Det finns ingen idealålder för en bra chef. Erfarenhet kan vara bra men det kan också ibland vara ett hinder för nytänkande. Samtidigt som kunskap om historien kan hjälpa att se i framtiden.

Är ålder viktigt när det kommer till rollen som chef?

”Det tycker jag inte. Efter många år utanför Sverige blev jag närmast chockad över åldersfixeringen här. Vad man är diskuterar så nämns personens ålder. Detta skapar ofta ett bias som både orättvist och skadligt. Intresse, förutsättningar och driv är betydligt viktigare. Särskilt kvinnor och utlandsfödda blir drabbade om de öronmärks med en siffra.”

Vad är det viktigaste du som chef kan göra för att motverka åldersdiskriminering?

”Lead by example. Inte fokusera på den analoga åldern utan ge chansen och ’ta risk’ på såväl yngre som äldre medarbetare. Till syvende och sist är det teamet som vinner och inte individen. Jag rekommenderar alla att se filmen ’The Intern’ med Anne Hathaway och Robert De Niro.

#Hurgammalärenbrachef