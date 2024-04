Om rapporten

Rapporten Boost Your Culture – a post pandemic must bygger på data från Harvard Business Review, McKinsey och Gartner, samt intervjuer med branschpersoner om företagskulturen i en hybrid arbetsmiljö. I tillägg till rapporten har PS Occasion gjort en digital undersökning via YouGov bland 300 medarbetare, som fått besvara frågor om evenemangens betydelse för företagskulturen.