1) Ta dig tid att planera.

Det är inte mycket som slår att ha något att se fram emot. En studie av semesterfirare visar att de inte var lyckligare än de som aldrig kom iväg på sin semester. Man är alltså som lyckligast före själva semestern. Så sätt ett datum långt i förväg, prata och planera – och ta ut glädjen i förskott.

2) Optimala semestern är åtta dagar lång.

En månad i Australien eller något annat långväga resmål är en dröm för många, men studier visar att vårt välmående ökar mer av fler mindre resor. Hälsan och välmåendet pekar ungefär åtta dagar in i semestern. Så planera för flera åttadagars semestrar (helg plus arbetsvecka plus helg) för att maxa effekterna av din ledighet.