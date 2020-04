8 sätt att återhämta dig – i kristider

Här är några exempel på hur du och dina kolleger kan återhämta er på arbetsplatsen.

Mikropauser

När du känner att energin går ner, ta ett djupt andetag, sträck och/eller res på dig, rulla tillbaka axlarna, gå och fyll på kaffekoppen. Mikropauserna är viktigare än någonsin nu när man sitter mer oergonomiskt hemma.

Lappar med påminnelse om rörelser under mikropauser.

I Lina Ejlertssons studie satte man upp kom-ihåg-pluppar på olika ställen i lokalen för att påminna medarbetarna om att till exempel djupandas eller stretcha.

After work med olika teman

Just nu kan många känna sig ensamma och isolerade. Håll kontakten med arbetskamrater och ställ inte in möten utan ta dem på nätet istället. Försök också ha AW på nätet. Kanske anordna ett quiz.