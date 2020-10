7 tips för att få fart på hemmaträningen

Men du känner dig kanske lite vilsen och omotiverad där? Ha förtröstan. Hela nätet är fyllt av professionella instruktörer som inget hellre vill än att få guida dig till en hälsosammare och skönare kropp. Chef tipsar om några av de resurser som står till ditt förfogande. De allra flesta är helt kostnadsfria. Så det finns inga skäl till att hänga kvar i soffan.

Gör som jag (oftast lyckas med, i varje fall), lägg in ett halvtimmespass varje morgon som kompensation för den uteblivna promenaden till jobbet. Jag får dessutom utlopp för min reslängtan eftersom jag yogar med min favoritinstruktör på video från Kho Lanta. 30 minute Flow with Farra, på Facebooksidan Oasis Yoga Bungalows.

Bara gör det

Nike har gjort en insats för att hjälpa främst alla inlåsta amerikaner till mer träning och bättre hälsa. Men även vi andra kan ta del av deras gedigna onlineprogram. I appen Nike Training Club finns mer än 190 kostnadsfria pass på 15–45 minuter för styrka, uthållighet och rörlighet. Här finns också träningsprogram där du får hjälp med att planera din träning fyra till sex veckor framåt. Just do it.

Folkhälsa i vardagsrummet

Friskis & Svettis är verkligen mån om folkhälsan. De har buffrat upp med massor av pass för hemmaträningen. De har filmade pass med dans, coreträning, hemmafys, jympa, utefys, yoga, familjeträning med mera. Dessutom pass med träningsredskap som medicinboll, träningscykel, skivstång. Och yoga- och löpningspass utan bild med bara ljud att ha i lurarna. Och du behöver inte ens vara medlem för att få tillgång till denna välfyllda resursbank.



Sjuminutersträning

För oss som vill få träningen avklarat så snabbt som möjligt, och anser att den bästa träningen är den som blir av – då är sjuminutersträningen perfekt. Det finns ett antal varianter men vi föredrar 7 Min Workout. 12 övningar som kan utföras på sju minuter men som ger samma effekt som en timmes träning. Och det är vetenskapligt bevisat! Finns där appar finns.

På stället marsch

Gör som ÖB Micael Bydén – träna med Försvarsmakten. I deras träningsapp, FMTK (Försvarsmaktens träningsklubb) får du tillgång till kondition, styrka och rörlighetsträning och kan välja styrka, intensitet och längd på träningspassen. Passen är framtagna av medaljbehängda militärer som bland annat stått på prispallen i multisport, långdistans triatlon och militär femkamp.

Träna med Landstinget

Vårdguiden erbjuder också ett träningsprogram för hemmabruk, med uppvärmning, muskelträning, stretch och avslappning. Man använder vattenfyllda petflaskor som vikter, skaftet till en sopborste och en handduk istället för yogamatta.

Långa versionen: 42 minuter

Något kortare version utan inledning och instruktion: 36 minuter.





Känd från Biggest Loser USA

Den personliga tränaren Jillian Michaels är en amerikansk tv-profil som haft en egen träningsserie Loosing it with Jillian på NBC, samt medverkat som tränare i Biggest Loser USA. Hennes app, Jillian Michaels, är proffsig, innehållsrik och amerikansk. Här finns allt från ett antal kostnadsfria 7-minutersprogram till mer avancerade premiumprogram som du prenumererar på per vecka. Allt anpassas utifrån dina förutsättningar, du får även menyförslag och en ”community” på köpet.

Yoga-Youtube

Youtube svämmar över av träningsvideos. Är du en yogis lär du knappast ha missat Yoga with Adriene. Och har du inte börjat yoga än, testa hennes 30-dagars yogaprogram. Saknar du resor och exotiska miljöer är Boho Beautiful definitivt något för dig. Juliana Spicoluk rullar ut sin matta i Amazonas regnskog, på stränder i Västindien, vid randen av en glittrande sjö, en snötäckt alptopp och i vackra trädgårdar. Utöver instruktiva yoga- och meditationsfilmer bjuds här även vegansk matlagning och olika hälsotips.

Behöver du ytterligare incitament för att komma igång? Träning påverkar din kognitiva förmåga positivt. I en studie vid Vermont Department of Education såg man att elever som tränade fysiskt 20 minuter åt gången tre eller fyra gånger i veckan hade betydligt högre betyg än de elever som inte tränade något under terminerna. Du kan alltså bli smartare på köpet!

