5 skäl: Därför är introverta chefer bäst

Att vara utåtriktad som chef ses av många som en stark egenskap. Men det finns även fördelar med att ha mer introverta karaktärsdrag som ledare.

Bilden av att introverta chefer skulle vara för tillbakadragna och därmed inte kunna vara på ledande befattningar håller på att förändras. På senare tid har ledarskapsböcker som ”Quiet: The Power of Introverts in a world that chan’t stop talking” och “the Quiet Leadership institute” av Susan Cain breddat den bilden.

Är du inte den utåtriktade ledartypen kan du i stället ha egenskaper som gynnar företaget – och framför allt dina medarbetare – på andra sätt. Här är fem av dessa, enligt ledarskapssajten Inc.com.

Mer fokuserad

När extroverta ofta måste vara i mötesrummets centrum för att få kontroll kan introverta vara mer tillbakadragna. Det ger mer tid till att analysera vad som är bäst för företaget och medarbetarna – och har samtidigt förmåga att behålla fokus under livliga möten.

Vågar vara sig själv

Amerikanska sociologer har pekat på att var tredje person faktiskt är introvert. Att fler kan upplevas som motsatsen beror på att många uppträder på ett mer socialt sätt för att tillfredsställa omgivningen. Grundaren bakom kortläsaren Merchant Machine, Ian Wright, gjorde det länge – men kom till en punkt där han släppte fram sitt sanna jag.

”Jag bestämde mig för att bli mer autentisk och kände ett lyft för mig själv, men framför allt för mina medarbetare”.

God lyssnare

Vi har två öron – men bara en mun, som det brukar heta. Introverta kan utmärka sig genom att lyssna på medarbetare och högre chefer. Att lägga fokus på att lyssna snarare än att vädra åsikter kan skapa ett arbetssätt som fungerar bättre för hela företaget och är en väg att nå de uppsatta målen.

Kan vara mer kreativ

Vid stor press och när idéerna sinar kan de introverta komma med de mest kreativa lösningarna. Det kan bero på att de haft tid att reflektera över andras förslag. Faktum är att du ändå inte kan ta med dig medarbetarna hem och att kunna komma på idéer på egen hand kan därför vara en styrka.

Skyller inte ifrån sig

Mycket energi kan gå åt att parera för fel eller att diskutera varför ett projekt skrider över budget. Det kan göra att många skyller ifrån sig för att rädda sitt eget skinn. Men de med introverta egenskaper har ofta undvikit livliga diskussioner i ett tidigare skede och kan därför vara mer prestigelösa.

