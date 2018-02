5 sätt: Gå från att vara chef till ledare

Alla kan bli utsedda till chefer, men det krävs hårt arbete för att bli en ledare. Ja, det menar i alla fall Jennifer Hill, tidigare finansdirektör på Bank of America. Under ett seminarium i New York nyligen definierade hon vad som kännetecknar ledarskap enligt henne.

”När jag tänker på kvalitéer hos ledare kommer två ord upp: Ansvarsfull och beslutsamhet”, säger hon till Thrive Global.

Samtidigt pekar hon på skillnaden mellan att vara chef och praktisera det goda ledarskapet.

”Det är en stor skillnad. Jag har ledd av fantastiska människor och jag har jobbat under hemska personer”.