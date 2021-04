5 överraskande fördelar med att promenera

2) Minskar sötsug

Sugen på choklad vid 14-snåret? Promenaden hjälper till att tämja sötsuget, eftersom den ger den energi du saknar i stunden. Studier från University of Exeter visar att en kvarts promenad kan bromsa suget efter choklad och till och med minska mängden choklad du äter i stressiga situationer, skriver Harvard Health Publishing.

3) Underlättar ledvärk

Känner du ibland stelhet och värk i leder? Knastrar knäna när du reser dig? Eller känns nacken spänd efter köksarbete vid datorn? Ledvärk är vanligt och blir ofta värre ju äldre du blir. Flera studier har visat att promenader hjälper mot artrit-relaterad smärta, och att promenader på fem till sex mil i veckan till och med kan förhindra att artrit bildas från första början. Gång skyddar lederna – särskilt knä och höfter, som är mest mottagliga för artros – genom att smörja dem och stärka musklerna.

4. Walk and talk-möten ökar kreativiteten

Våga ta initiativ till promenadmöten som chef! Studier visar att gå-möten både är mer produktiva och kreativa. Deltagarna i undersökningarna svarade också att de är mer engagerade i jobbet och har högre fokus när de deltaget i promenadmöten. Det kan bero på att andra ämnen än vanligt finns med i hjärnan när vi rör oss än när vi sitter stilla under ett vanligt möte, och därför förändrar vad som händer, säger Ted Eytan, MD, Medical Director of the Kaiser Permanente Center for Total Health, till Harvard Business Review. Han menar även att promenadmöten kan bryta upp hierarkiska strukturer mellan chef och medarbetare, eftersom man går sida vid sida.

5. Minskar antalet sjukdagar

Promenader stärker ditt immunförsvar, enligt Harvard Health Publishing. En studie av över 1 000 män och kvinnor fann att de som gick minst 20 minuter om dagen, minst 5 dagar i veckan, hade 43 procent färre sjukdagar än de som tränade en gång i veckan eller mindre. Och om de blev sjuka var de det under en kortare tid och deras symtom var mildare.

Kom ihåg att lite är mer än inget

Att komma igång och gå en timme om dagen är måhända ett stort steg om du ännu inte gjort den dagliga promenaden till en vana. Men att gå lite är bättre än ingenting. Eller varför inte göra det som en utmaning på arbetstid?

Här på Chef har vi just en sådan: I december 2020 startade vi vår stora Hälsoutmaning, då alla skulle gå 10 000 steg om dagen fem dagar i veckan i en månad. Under vårterminen har det modifierats det till 50 000 steg i veckan. Alla medarbetare är indelade i grupper, så kallade ”peppgrupper”, där det finns möjlighet att prata om hur det går. Läs allt om hälsoutmaningen här:

Läs också: Följ med på Chefs hälsoutmaning – ända fram till jul!