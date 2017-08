5 chefer från roliga reklamfilmer vi minns

Men genomgående för alla reklamklippen är att det är genomgående manliga chefer som avbildats. Det är något som Maria Edström, medieforskare på JMG vid Göteborgs Universitet, tittat närmare på.

”Reklamfilmerna är främst från 90-talet. Då låg karaktärerna nära verkligheten. Inte ens i fiktionen avbildades kvinnliga chefer”, säger hon.

Det har dock skett förändringar – både i reklamens värld och i verkligheten. 2016 skrev två studenter på Högskolan i Jönköping en uppsats som heter ”Femina män och maskulina kvinnor” där man tittade närmare på reklambilder i Sverige och USA.

Bland exemplen i kapitlet ”den styrande kvinnan” har studenterna hittat bilder när kvinnan har en betydligt mer dominant roll än mannen. Ett annat exempel är från en solglasögonreklam där mannen har en underordnad roll och ser ut att betjäna kvinnan – som i sin tur leder vägen.

”I dag kanske reklamvärlden bättre återspeglar hur det faktiskt ser ut”, säger Maria Edström.

Här hela listan på 5 chefer vi aldrig glömmer:

1) ”Snälla Åke”

”Du har ju hela helgen på dig” är en mening som smög sig in i vår populärkultur på 90-talet. Den kommer från en lottoreklam där chefen uppmanar sin medarbetare Åke att jobba övertid – samtidigt som en jackpott hägrar runt hörnet. Reklamen blev snabbt populär när den visades på TV och klippet har idag en nostalgisk aura över sig på YouTube.

2) ”Ica-Stig”

29 november 2001 visades den första Ica-reklamen i sketchform. Under 45 sekunder visar chefen och de tre anställda upp veckans varor i rutan och reklamserien blev populär för sin humoristiska ton. Hans Mosesson spelade den stränge, och ibland plågade, butikschefen Stig fram till 2015. Därefter tog artisten och skådespelaren Loa Falkman över huvudrollen.

3) Office Space-effekten

Filmen Office Space (1999) har fått närmaste kultstatus bland IT- och kontorsarbetare. Handlingen om programmeraren Peter som försöker genomlida sitt tråkiga jobb – ständigt övervakad av sin chef Bill Lumbergh – kunde många känna igen sig i. Fjorton år senare dök skådespelaren Gary Cole upp igen i form av sin karaktär Lumbergh.

Då försökte den ökända chefen marknadsföra chattjänsten HipChat.

4) Historiskt felrekryterade mellanchefer

”Behöver du hjälp? Ring Poolia” var en slogan som satte sig i svenskarnas medvetande på 90-talet. För några år sedan valde reklambyrån King spinna vidare på det och göra en film med ”Historiska felrekryteringar”. Där får man se allt från skeppsbyggaren Henrik Hybertsson stå framför kung Gustav II Adolf och presentera regalskeppet Wasa till när Jesus presenterar Judas.

Alla uppskattade dock inte bemanningsföretagets film och anmälde den till reklamombudsmannen eftersom den sågs vara en personlig attack mot svenskar med utländsk härkomst.

5) Vd:n försök att rädda butikskedjan

När butikskedjan Siba fick det allt tuffare ekonomiska med röda siffror i årsrapporten ryckte vd:n Fabian Bengtsson ut och klev in framför kameran. Varje vecka presenterade han olika erbjudanden inom hemelektronik under parollen ”Fabians värld”. Men reklamfilmerna beskylldes för att vara skrika – vilket tvingade Bengtsson att 2012 gå ut i en film och be om ursäkt.

”Förlåt Sverige. Jag vet att jag har varit gapig i våra reklamfilmer. Jag brinner bara för mitt jobb och för våra fina erbjudanden att jag ibland går överstyr. Förlåt”, sa vd:n i filmen till tonerna av Bryan Adams.

Gav filmerna något resultat? Nja, 2016 meddelade Siba att namnet försvinner och at man i stället samlar alla butiker under namnet Netonnet.