En artikel i Psychology Today slår fast att grundläggande ledarskapsförmåga ofta är en talang vi föds med, medan skillnaden mellan en bra och en utmärkt ledare snarare är en fråga om kompetensutveckling. Ändå prioriteras inte svenska chefers kompetensutveckling i den uträckning den borde – 37% av cheferna saknar eller känner inte till att det finns en budget för kompetensutbildning. Vilka risker löper då organisationer som inte sätter vidareutbildning högt på chefernas agenda?

Oengagerade och sjuka medarbetare

Av den fjärdedel som i Chefs undersökning menar att de har en svag chef säger sig ingen vara engagerad i sin yrkesroll. I samma grupp är även sjukfrånvaron och stressnivåerna betydligt högre. Bland de medarbetare som istället bedömer att deras chef är utmärkt uppger 73% att de är engagerade på jobbet.

Lönsamheten går ner

Gruppen som anser sig ha svaga chefer har sett en minskning av företagets lönsamhet med i snitt 17% under ett år. Respondenterna som uppger att de har en utmärkt chef har istället sett företagets lönsamhet öka med i snitt 16% under ett år.

Svårt att attrahera bra ledare

Kompetens attraherar kompetens. En organisation kräver kunniga och kompetenta ledare för att locka till sig rätt medarbetare. I Chefs rapport menar lärandeexperten Pär Lager att en del av att vara en attraktiv arbetsplats är att erbjuda en miljö där medarbetarna kan utvecklas. Han säger att kompetensutveckling måste prioriteras och till och med schemaläggas för att säkerställa att den inte får stå tillbaka för annat.



Pär Lager säger också att halveringstiden för kunskap nu är fem år och att man helst ska lära sig snabbare än världen förändras. Han menar att andra länder har ett mycket tydligare sense of urgency kring kompetensutveckling än vad vi har i Sverige. De chefer som redan nu har god insikt i sina egna kompetensutvecklingsbehov (31%) kommer att ha ett ordentligt försprång när de väl får budget och tid till utveckling. För de chefer som inte kommit igång med att kartlägga sina kompetensgap är risken stor att hamna efter.

“Nu under coronakrisen har chefer verkligen satts på prov. Det har blivit tydligt vilka verksamheter som ger stöd till sina chefer att snabbt utveckla nya kompetenser och vilka som fått kämpa för att hålla sig flytande. Digitaliseringen har tagit enorma och bestående kliv framåt. Nu räcker det inte längre att vara en helt okej chef. Man bör kartlägga och prioritera vilka områden som behöver stärkas upp, och sedan säkra tid och budget finns för kompetensutveckling” säger Patrick Costow, utbildningsansvarig på Chef.

Effektivisera investeringen – öka kompetensen hos flera chefer samtidigt

Patrick Costow menar att många borde utnyttja fördelarna med företagsanpassade utbildningar, där väl riktade insatser effektiviserar investeringen både tids- och budgetmässigt. I företagsanpassade utbildningar kan man höja kompetensen hos alla chefer på företaget samtidigt. När kursdeltagarna kan lyfta specifika utmaningar och använda sin egen vardag som underlag för diskussion och fortsatt lärande kan företaget snabbt maximera effekten.

“Man behöver både stärka grunden och lägga på de situationsanpassade kunskaperna för nya kanaler och situationer. Vilka behov och förutsättningar finns hos oss? Hur ska just vi göra? Ämnet förändringsledning har ökat ytterligare i popularitet under det senaste året, men fler efterfrågar även möjligheten att kunna gå direkt in på det praktiska kring exempelvis ledarskap i nya kanaler, som man med fördel kan göra i en utbildning som helt anpassas efter företaget” säger Patrick Costow.

