Magnus Lindkvist: The future book

Idén om att framtiden skulle vara en plats eller en sak – ett substantiv – vilseleder oss att tro att vi kommer att kunna se den om vi bara klättrar tillräckligt högt eller får tillgång till ännu icke uppfunnen teknik.

Men framtiden är inte ett substantiv, det är ett verb. Det är något vi skapar.

Således behöver vi ägna mer tid åt ”att framtida”, att se världen på ett nytt sätt, att skapa i stället för att bara konkurrera och att våga där andra inte gör det.

Titel: The future book – 40 ways to future-proof your work and life.

Detta är slutsatsen i Magnus Lindkvists bok ”The future book”, som handlar om hur vi kan forma framtiden. Boken ger inte några konkreta svar om framtiden, utan hjälper oss att tänka på vilka verktyg vi ska använda då vi formar den.

För att tänka på framtiden är inte övning i logiskt tänkande. Om vi släpper en tennisboll från ett fönster vet vi åt vilket håll den kommer att färdas under de kommande sekunderna, men det räcker med att bara försöka titta några minuter fram i tiden för världen ska framstå som oviss.

Vad som sker i morgon är osäkert. Vad som händer om 30 år är oändligt mycket mer osäkert.

Vi vet inte hur världen kommer att se ut då. Vi kan gissa, förundras och fantisera, men framtiden kommer fortfarande att vara ett oskrivet blad.

Men, tänker du kanske, kommer vi inte att bli bättre på att avläsa framtiden med hjälp av big data?

Nej, big data är information om det som hänt tidigare eller som sker just nu, menar Magnus Lindkvist. Det går inte att göra en modell av det som ännu inte har hänt.

Det blir bara gissningar.

”The future book” är indelad i sju olika sektioner, med sju olika verktyg att använda i ditt framtidsskapande.

1. VAR EN POSSIBILIST

Att vara en possibilist är att se på framtiden med ett öppet sinne. Det är svårare än det låter. Det är betydligt lättare att välja de traditionella alternativen, optimist eller pessimist.

Pessimisten har allra lättast att ta sig fram i samhället. Vill du framställa dig själv som trovärdig är det mest effektiva att gå in i ett möte, lyssna uppmärksamt och sedan säga, ”jag kan se ett problem med detta”, menar författaren.

”Människor kommer att anta att du har välsignats med profetisk gåva och att du kan tänka flera steg framåt”, skriver han.

Om du däremot är alltför optimistisk riskerar du att stämplas som blåögd.

Detta problemorienterade förhållningssätt finns programmerat i oss sedan den tiden då vi riskerade att bli uppätna när vi lämnade våra grottor. Det är en del av evolutionen, vårt biologiska arv, och sitter kvar i våra hjärnor även om våra liv i dag ser annorlunda ut.

Samma arv får oss att sortera det okända i två högar, det som är bra och det som är ­dåligt.

Att välja att vara possibilist, en möjlig­hetstänkare, utgör en tredje väg, jämte opti­misten och pessimisten. Possibilisten har förmågan att tänka bortom nuet och vara öppet sinnad för det oförutsägbara, innan det inträffar. Det är en mer neutral väg att gå.

MAGNUS LINDKVIST är handelshögskolestudenten som drömde om att göra film men som blev managementkonsult och varumärkesstrateg. I dag är han trendspanare, framtidsforskare och en av Sveriges mest internationellt kända föreläsare.

När han kallar sitt arbete för ”intellektuell akupunktur” menar han att han vill ändra vårt sätt att tänka på framtiden genom att provocera, möjliggöra nya frågor och utmana åhörarens och läsarens världsbild.