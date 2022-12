Syskonen Esmaeilzadeh: ”Vilken sida kommer vi att stå på när historia skrivs?”

”Vi anser att det finns en moralisk plikt för oss som lever i ett fritt land såsom Sverige att även stå upp för de människor runtom i världen som saknar de mest grundläggande rättigheterna. Det här handlar inte om politik, utan om medmänsklighet. Vi pratar om en av vår tids mest totalitära regimer. Iran är det land som avrättar flest människor per capita i hela världen och det land som avrättar flest kvinnor”, svarar Saeid och Mouna Esmaeilzadeh via mejl.

”Det som pågår i Iran just nu är en humanitär katastrof. Under de senast veckornas protester har regimen mördat hundratals personer varav många barn så unga som 7 år gamla. Och mörkertalet är stort. Över 15 000 oskyldiga personer har arresterats. Genomsnittsåldern på dessa är 15 år. Många är flickor som just nu utsätts för systematiska våldtäkter eftersom man vill säkra att de inte är oskulder när de avrättas, så att man enligt mullornas logik säkrar att de inte kommer till paradiset. Oskyldiga flickor och pojkar, kvinnor och män, unga och gamla, utsätts just nu för den värsta typen av tortyr som man kan tänka sig. Det är priset som de betalar för frihet. Och vi får inte tiga medan detta pågår.”