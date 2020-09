Var femte chef ser fördelar med coronakrisen

Det är arbetsgivarorganisationen Byggcheferna som med hjälp av Novus pejlat coronakrisens effekter bland 1700 chefer i samhällsbyggnadssektorn. En tredjedel av cheferna uppger att följderna varit mycket eller ganska stora. Den sociala distanseringen och hanteringen av digitala verktyg hör till det allra svåraste. Att få tekniken att fungera och att leda på distans, utan att träffa medarbetarna ansikte mot ansikte, har långt ifrån alltid fungerat optimalt.

Samtidigt står det klart att var femte chef upptäckt nya möjligheter under krisen, exempelvis via just digitaliseringen. Mötena har blivit effektivare och resor har kunnat undvikas vilket sparat tid, pengar och miljö.

”Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra”, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Under coronakrisen har 50 procent av byggcheferna förändrat verksamheten i någon form, det vill säga lagt till eller tagit bort något. I en annan undersökning, genomförd av Ledarna och riktad till chefer i alla branscher, är motsvarande siffra i en snarlik fråga 37 procent.

”Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch”, säger Kajsa Hessel.