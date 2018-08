Var en rebell och nå framgång

Professorn i företagsekonomi Francesca Gino har undersökt de som bryter mot regler och normer. Hon såg att det är just dem som för organisationer framåt på ett positivt sätt. Det är rebeller som kämpar mot det bekväma och rutinmässiga på jobbet och i livet. De som lydigt gör som de blir tillsagda, följer rutiner och strävar efter att göra det rätta hamnar på efterkälken och har det dessutom tråkigare.

I boken Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life beskriver hon fem egenskaper som en rebelltalang har, sidor vi alla kan utveckla. Hon bjuder också på mängder av exempel på rebeller som lyckats som företagare, kockar, piloter och härförare. Hennes forskning visar bland annat att experter inte alltid har rätt, att de som ställer frågor får högre status och att vi alltför sällan ifrågasätter rutiner och handlingar som egentligen är meningslösa.

