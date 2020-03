Undersökning: 75 procent av cheferna leder på distans

”Sluta oroa sig och behåll fokus. Du väljer faktiskt själv hur du reagerar på rådande omständigheter.”

”Se till att klargöra innan eventuellt hemarbete hur kommunikationen ska se ut, annars kan det lätt bli ett virrvarr med olika kanaler hit och dit. Vissa vet inte hur man använder verktygen effektivast.”

”Håll samma rutiner som vanligt. Gå upp i normal tid, klä om till schysta kläder. Inte hasa runt i pyjamas. Försöka träna eller gå en promenad vid lunch. Dock svårare med skolbarn hemma. Tycker i allmänhet hemarbete är rätt trist på grund av bristen på mänsklig kontakt och spontana samtal.”

”Behåll lugnet men var inte nonchalant. Ta en dag och en utmaning i sänder. Var ödmjuk, prestigelös och omtänksam.”

”Se till att hålla de sociala kontakterna i gång: vi har morgonfikat via Zoom på morgonen.”

”Håll dagliga teammöten med dina medarbetare så de vet att det fortfarande är arbete som gäller, förläng mötet med en extra fika tillsammans för att diskutera världsläget och andra saker.”

”Det är otroligt viktigt att lyssna in och förstå att det kan finnas medarbetare som blir oroliga av en mängd olika skäl. Ett sätt att visa att vi bryr oss och behålla teamkänslan är att ha dagliga morgonmöten med videolänk. Vi märker stor positiv skillnad om video används.”

”Sitt still i båten och vänta på att stormen blåser över. Keep calm and wash your hands, är vårt motto. Viktigast nu är att sprida lugn bland teamet.”

”Lätt att glömma tiden. Föreslår att man schemalägger sin tid, när man börjar, slutar, tar lunch, paus. Trots ”utegångsförbud”: gå ut, ta en promenad, särskilt om solen är framme. Prata och ses via facetime, whatsapp etc, gärna dagligen.”

Citaten kommer från undersökningen.