Tre tips – så förhindrar du narcissister att skada din arbetsplats

Men inte lika mycket är känt om hur de tar sig till höga positioner från första början. Är det till exempel mer sannolikt att en narcissist når en hög position än en person med liknande kvalifikationer? Det har forskare vid Free University of Bozen-Bolzano och Milan Polytechnic University nu undersökt, rapporterar BBC.

Läs också: Så är du en god förlorare som ledare

Forskarna utgick från en tidigare undersökning där 200 italienska vd:ar hade svarat på frågor om sina arbetsplatser och styrningen av den. De gjorde sedan en uppföljning, där vd:arna fick göra ett personlighetstest som indikerade hur hög grad av narcissistiska personlighetsdrag de hade. Forskarna jämförde sedan resultaten med data från vd:arnas cv:n, till exempel utbildning, arbetslivserfarenhet och positioner och befordringar på arbetsplatser.

Resultatet? Personer med en hög grad av narcissism nådde vd-positionen runt 29 procent snabbare än andra med liknande kvalifikationer. Resultatet gällde för både familjeföretag och andra företag.

Det är ett oroande resultat, menar forskarna, eftersom det visar att narcissister i vissa fall fortfarande favoriseras. De påpekar också att en narcissists snabba befordran kan leda till att hen har för lite erfarenhet för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Men det finns flera praktiska steg en arbetsplats kan använda sig av för att minimera påverkan från narcissister, skriver BBC.

Steg ett är smartare rekrytering – att identifiera personer med problematiska tendenser redan innan de hamnar på en position där de kan orsaka skada. Att göra bakgrundskontroller och ta referenser är en utmärkt början.

”Jag är bestört över hur ofta folk hoppar över detta när det gäller högre chefspositioner”, säger Ian MacRae, psykolog och författare till boken Dark Social: Understanding the Dark Side of Work, Personality and Social Media, till BBC.

Steg 2 är att använda en anställningspanel som består av personer på olika positioner på arbetsplatsen och se om kandidaten behandlar dem på olika sätt. ”Narcissister behandlar ofta folk som de uppfattar ha lägre status annorlunda än de som har högre status”, säger MacRae.

Steg 3 är att vara tydlig med att man belönar ett etiskt beteende och att man inte tolererar mobbning eller elakt skvaller. Om man skapar ett system där detta belönas kommer också narcissister använda detta för att ta sig uppåt på karriärstegen”, säger Ian MacRae.

Läs också: 8 sätt: Så hanterar du narcissister – på jobbet

Läs också: Sex och rykten ger kvinnliga psykopater makt