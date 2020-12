Tips från 24 toppchefer: Så motiverar du dina medarbetare – och dig själv – just nu

3. Frida Caballero, Girls in Tech Sweden: ”Vi måste få bort bilden av att man måste arbeta alla tider på dygnet”

Frida studerar civilingenjörsprogrammet i flyg- och rymdsystem och är certifierad normingenjör. Hon är bland annat medgrundare och styrelseledamot i Girls in Tech Sweden samt representant för Ecuador i Space Generation Advisory Council (SGAC), som jobbar med rymdpolitik i FN. Nyligen fick hon Konungens stipendium Kompassrosen från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

”Alla kan ha sina dagar där man inte har motivation eller fastnat på ett ställe. Man måste verkligen tro på det man står för och brinna för sitt arbete för att ta sig vidare. Omringa dig av människor som ger dig motivation samt är villiga att ta utmaningar med dig. Det är viktigt att som ledare ha en inkluderande miljö för att ens kollegor ska känna sig inkluderade, respekterade och viktiga eftersom det indirekt kan öka motivationen och drivkraften att vilja jobba.”

”När min motivation var nere så brukade min programmeringslärare tipsa mig om att ett sätt att lösa ett problem i programmering är att ta en paus och börja om. Och det har jag tagit med mig som ledare. Ändra på strategin och inte målet. Har man inte uppnått målen eller resultaten man vill så är det lättast att ta en paus, börja om och tänka annorlunda. Man måste veta som ledare när man behöver vara adaptiv och agil och behöver ta en annan riktning.”

”Jag hittar min motivation genom att aldrig glömma bort varför jag började, mina mål och för vem jag gör det för. Ständigt påminna mig själv att vara snäll mot mig själv och inte vara rädd att ta en dag ledig samt lyssna och ha koll på min omgivning. Kommunikativa ledare behövs mer än någonsin för att veta vad sina medarbetare behöver för att kunna motivera dem. Jag är en väldigt transparent person och är inte rädd att visar mitt privatliv på sociala medier, eftersom det kan inspirera andra samt bidra till att få tillit. Tillit är viktig för att kunna hjälpa mina kollegor att hålla sig motiverade. Vi måste få bort bilden av att man måste arbeta alla tider på dygnet, aldrig vila och konstant vara på topp.”

4. Håkan Lundstedt, vd och koncernchef, Synsam Group: ”Peppa, peppa, peppa!”

”Genom synlighet, närvaro och massa positivt engagemang! Vi människor är sociala, vill känna samhörighet och bidra till gruppens utveckling. Därför är det så oerhört viktigt att i digitala tider vara extra generös med att synas som ledare. Om möjligt vara på kontoret eller slå på videokameran, hälsa på i butikerna och peppa, peppa, peppa! Inom Synsam har vi rakt igenom hela pandemin kommunicerat frekvent med medarbetarna: uppmuntrat till att leva våra värderingar – kunden nummer 1, ta ansvar och bidra till innovativa lösningar. Satsar man på medarbetarna så kommer resultaten – och det är just det som motiverar mig! Att varje dag se medarbetare utvecklas och bidra till vår gemensamma framgång!”

5. Shanga Aziz, medgrundare och ordförande i Locker Room Talk: ”Höjdpunkten har varit spelet Among Us”

”Swedish Fika Talk, spel, bakning och VR. Människan kommer först och med det tankesättet jobbar vi som bäst. Därför har vi fokuserat på att föra teamet närmare varandra. Vi pratar varje dag. Vi gör allt ifrån Swedish Fika Talk som är samtal à la 30 minuter en gång i veckan om dagsaktuella jämställdhets- & värdegrundsfrågor till att vi bakar kladdkaka tillsammans under helgerna. Men höjdpunkten har varit spelet Among Us (mobil & datorspel) och även att hänga med varandra i Oculus Quest (Virtual Reality). Där kan vi genomföra presentationer av nya projekt, hålla i workshops och framför allt spela ihop i världar vi annars bara hade kunnat drömma om. Samtidigt, som vi för en stund, glömmer bort att vi faktiskt står hemma i vårt vardagsrum!

Detta har fungerat bra för mig:

Självhjälps-appen 29k

Att vi har skapat otroligt långsiktiga mål för organisationen

Dagliga korta promenader (när jag orkar – ungefär 3 av 7 dagar)

The Crown på Netflix

Filip & Fredrik:s podcast

Videosamtal med familjen och släktingar i Kurdistan

6. Pernilla Nissler, vd, Blocket: ”Livepoddande och värderingspromenader”

”På Blocket jobbar vi mycket med engagemang, eftersom vi vet att engagemang och motivation ger resultat. Både i välmående för en själv och för oss som bolag. Vi skapade vid pandemins start en skattkista av aktiviteter som vi nu kan ösa ur. Det är allt från digitala afterworks och workshops till livepoddande. Vi har också regelbundna externa talare, värderingspromenader och digitalt fredagsfika. Att ha värdeskapande aktiviteter i kalendern att se fram emot tror vi ger motivation och att sedan genomföra dem ger i sin tur engagemang.”

”Jag får extremt mycket energi och motivation av att vara ute och gå och försöker ta så många möten som möjligt gåendes. Frisk luft, promenerande och solsken gör underverk för humör och prestation.”

7. Rickard Lyko, vd Lyko: ”Träningen ger mig extra energi”

”Jag har under 1,5 år kört korta fredagsvideos till våra medarbetare där jag berättar om veckan, hur det går och stora saker som kommer ske. Under Black Week tog vi det till en ny nivå och körde live-video med möjlighet att ställa frågor direkt i sändningen. Efteråt har jag fått många positiva kommentarer från kollegor som upplevde att känslan av delaktighet blev ändå större när vi körde live.”

”Denna november och december är vår mest intensiva på hela året, därför är jag extra noga med att prioritera träningen som jag vet ger mig extra energi.”

8. Christina Forsberg, generaldirektör CSN: ”Är generös med beröm”

“Min utgångspunkt är att varje individ behöver ta ett eget ansvar att hitta det som motiverar. Jag som chef förstärker min medarbetare genom den goda, återkommande och individuella dialogen där jag stödjer, ställer frågor med snälla ögon, är generös med beröm och ger perspektiv när något behöver utvecklas. Den ökade medvetenheten som därigenom uppnås leder till ett autentiskt och hållbart ledarskap som skapar förutsättningar för framgång – både för individen och för hela organisationen.”

”Mitt sätt att hålla i och hålla ut är att som alltid säkerställa att jag använder min tid rätt, så att jag får tid för reflektion. Pulshöjande promenader i dagsljus ger bra energi och sen prövar jag mig fram med olika former av onlineträning hemma. Jag påminner mig också om att det kommer en tid efter pandemin då jag får träna tillsammans med andra igen – härligt!”

9. Babba C Rivera, grundare och vd, Ceremonia: ”Rullar ut min yogamatta i sovrummet varje morgon”

”Vi kickar igång varje dag med ett kort videomöte där vi tillsammans går igenom gårdagens metrics och pratar kring dagen vi har framför oss. Mötet är kort och informellt, vilket ger en liknande känsla som att börja dagen ihop på ett kontor, och många spännande idéer har kommit ut ur dessa möten när kollegor får småprata med varandra. Själv håller jag mig motiverad genom daglig motion. Jag rullar ut min yogamatta i sovrummet varje morgon innan morgonmötet och kör 30 minuters cirkelträning.”

10. Lisa Gunnarsson, Sverigechef på Linkedin

11. Sandra Säljö, socialchef, Herrljunga kommun: ”Livet motiverar mig!”

”Jag vill att människor ska vara delaktiga, genom delaktighet känner man en tillhörighet och ett ansvar. Mitt ledord är ”tillsammans”. Man leder inte ensam, vi hjälps åt och vi arbetar för samma mål. Jag går gärna först om det behövs och jobbar hårt för att visa vägen. Jag tycker att det är viktigt att visa och kommunicera till medarbetare hur stolt jag är över dem, att de är en tillgång, jag firar våra framgångar och lär av våra misslyckanden.”

”Livet motiverar mig, nu ännu mer än någonsin! I arbetet tycker jag om att driva utveckling och att påverka, det motiverar mig varje dag. Jag tycker på riktigt att jag har världens bästa jobb. I min förvaltning gör vi skillnad för människor med olika behov av hjälp och stöd. Att få se människor och verksamheter växa och utvecklas motiverar mig alltid, även i en pandemi.”

12. Anna Wikland, Sverige-chef på Google: ”Skickar hem små paket till de anställda”

”Trots begränsat socialt umgänge med kollegor och inställda julfester, försöker vi hitta nya sätt att hylla det arbete alla kollegor gjort under året och fira tillsammans – fast på en digital arena. Exempelvis arrangerar vi ett digitalt julevenemang och skickar hem små paket till de anställda för att hela kontoret ska kunna ta del av och samlas i den gemenskap vi alla saknar. Sedan bjuder vi också löpande in talare som över video exempelvis ger tips och råd om hur man kan hantera vintermörkret och den lägre energin många av oss känner i dessa tider.”

”Min största energiboost och motivation i jobbet får jag av alla kollegor, och i tider som dessa när det gäller att ta vara på de ljusa timmarna av dagen, försöker jag kombinera minst ett par möten per dag med en annan energihöjare för mig, nämligen att vara ute i naturen. Så kallade ‘walks and talks’ har jag uppskattat mer än någonsin här under pandemin.”

13. Fadi Barakat, business development manager, Näringslivskontoret i Malmö: ”Att ge ditt team pushen de behöver är det bästa du som ledare kan göra”

”Att som omotiverad ledare försöka motivera andra kan lätt underminera kollegors integritet och självkänsla. Så när jag känner ett behov av att motivera andra, ställer jag mig själv frågan: hur kan jag bli bättre på att motivera mig själv? Sedan kan jag låta min inre motivation skapa inspiration utan direkt ingripande.

Min inspiration som ledare är ofta kopplad till att vara inkännande och lyhörd.

Vill man mot förmodan motivera sina medarbetare är det viktigt att förstå att förhållningssättet och vad som fungerar kan se olika ut. Vissa människor är självmotiverade, internt drivna till en sådan grad att du helt enkelt behöver ge dem en uppgift och vänta på att de ska få den gjord. Andra människor kräver att du som ledare uttrycker beröm i form av till exempel ett gott ord för att de ska känna sig mer motiverade. Oavsett vilket verktyg du använder: att veta och ge ditt team den rätta pushen de behöver är det bästa du som ledare kan göra.”

14. Linda Waxin, Ownershift: ”Ta sig tid till oväsentligheter och garv”

”Genom att ofta lyfta blicken tillsammans, genom att dela varje bevis på den impact vi åstadkommer som kommer i min väg, genom att fråga och dela egna känslor kring pandemisituation och hemmaarbete, genom att ta sig tid till oväsentligheter och garv innemellan allt det seriösa.”

”Motivation är inte svårt när en jobbar med sin mesta hjärtefråga, men energi är svårt när en jobbar så mycket hemma och så mycket skärm. Men promenadmöten och uteserveringsmöten hjälper.”

15. Ida Troive, HR-chef, Parks and Resorts Scandinavia AB och Gröna Lunds Tivoli AB: ”Drivet hos mina kollegor!”

”Jag motiverar mina medarbetare genom att ge dem stort ansvar över sina egna arbetsuppgifter och uppmuntra när de kommer med nya idéer. Sen försöker jag skapa en rolig och kreativ stämning samt en trygg arbetsmiljö. Jag försöker göra det genom att själv testa nya saker och genom att vara öppen och tillgänglig.”

”Jag motiverar mig själv genom att lära mig nya saker och inspireras av andra duktiga företag. Jag har precis börjar på universitetet igen och plöjer kurslitteratur i kombination med att jag försöker insupa hur andra duktiga HR-avdelningar arbetat. Sen motiveras jag också av drivet hos min kollegor och medarbetare!”

16. Sabina Rasiwala Hägglund, HR- och kommunikationsdirektör, SVT: ”Vår avdelning har fått raketbränsle”

”Sammanhållning och frisk luft har varit det viktigaste under hösten. Jag och min ledningsgrupp vandrade Jämtlandstriangeln tillsammans i augusti, och på torsdagarna kl 12 kliver vi ut från våra hem och lunchpromenerar med de medarbetare som bor nära oss. Åtta promenader från olika ställen i länet samtidigt, det ger mycket. Så digi-fikan på fredagar där vi firar födelsedagar och pratar om tv, det är några exempel. Den friska luften har en bildlig betydelse också, för aldrig har det varit så viktigt att våga öppna och vädra hur vi verkligen känner och mår. Att vi har koll på varandra, nu när vi är i en period av hemarbete, och kanske är sjuka eller i närheten av en person som inte mår bra.”

”Distansledarskap, självledarskap, growth marketing, nytänkande internkommunikation, hållbarhet, förändringsprocesser, ja i princip alla utvecklingsfrågor på vår HR- och kommunikationsavdelning har fått raketbränsle och strålkastarljus senaste halvåret. Det motiverar och peppar mig, och mina medarbetare. Vi är uppe på surfbrädorna, står stadigt och har roligt när vi tar den här jättevågen tillsammans. Sen i det lilla, en dag i veckan, när jag är på kontoret, då är det kjol och klackskor på. Det är underbart.”

17. Nathalie Berthelius, Chief People and Culture Officer, Wise Group

18. Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission: ”Sticka en vante eller två!”

”Jag försöker finnas tillgänglig och närvarande för mina medarbetare – även om det sker digitalt. Lyssna, uppmuntra och ge positiv feedback!”

”När det gäller mig själv: Tid för återhämtning. Luckor i kalendern. Gå ut med hunden eller sticka en vante eller två!”

19. Ashkan Pouya, serieentreprenör och medgrundare, Serendipity Group: ”Förändring är entreprenörens bäste vän”

”Förändring är entreprenörens bäste vän och förstelnade strukturers värsta fiende. Vilken gåva det är att se hur världen snabbt ställer om. Den mängd liv/miljö/pengar som sparas när vi nu lär oss vi att videokonferens kan ide flesta fall, ersätta långa affärsresor. Vilken chans att utvecklas på olika sätt, med förståelse från en hel värld, i stället för att som vanligt behöva jobba i motvind i decennier för att kunna åstadkomma en förändring. Låt oss ta chansen att vara entreprenörer. Corona kommer att gå över, men låt oss hoppas att världen aldrig går tillbaka till det det var innan corona.”

”Jag är naturligt motiverad och glad. Behöver inga motivationsfraser.”

20. Stefan Vilkman, rektor, Östra gymnasiet, Huddinge: ”Vi har inte kunnat göra sådant som bygger vårt varumärke och vår själ”

”Coronatiden har varit en jättelik utmaning för mig. Säkerhetsansvar för 110 anställda och 850 elever. Vi har inte kunnat göra sådant som bygger vårt varumärke och vår själ. Att se det veliga och splittrade nationella ledarskapet är påfrestande för varje chef. Vi gick in i pandemin med hundratals elever ute i Europa på språkresor så det blev en chockstart med mycket oro att bära. Till detta en oro också för den egna hälsan (många chefer är i riskgrupp) och de närståendes.

Motivationstips som fungerat för oss:

Uppmuntran och beröm till anställda som tog ett stort ansvar och gick över till att distansundervisa hemifrån.

Informationsbrev ca 2 gånger i veckan så alla hela tiden är uppdaterade.

Snabbhet att implementera nya råd från myndigheterna, oftast samma dag de kom, ökar trygghetskänslan.

Krisutbildning åt alla.

Möjlighet till samtalsstöd för de som behöver.

Inköp av teknisk utrustning, till exempel kameror, mikrofoner, whiteboardtavlor för hemmabruk mm.

Vi har eget kök och egen kock och att ibland göra något extra lyxigt för personalen är en positiv gest.

Personlig motivation har varit en stor utmaning för mig, eftersom allt som coronan fört med sig går emot det som är våra styrkor och som skapar Östra gymnasiets själ. Att vara påläst har hjälpt. Att prata med andra chefer i andra branscher har hjälpt. Att se hur organisationen svarar upp mot de nya kraven är uppmuntrande. Att fundera på det tekniksprång som sker i skolan nu har gett nya idéer för framtiden.”

21. Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket: ”En betydande del av vår personal behöver vara på plats”

”Trafikverket har arbetat med en paljett av olika åtgärder för att både motivera och stötta chefer och medarbetare under pandemin. En viktig del har varit kontinuerliga möten med våra chefer för att de ska kunna få det stöd de behöver. Vi har givit stöd till medarbetarna i att utforma en bra arbetsmiljö hemma, men också på tips på olika digitala mötesformer som exempelvis walk and talk-möten. En betydande del av vår personal behöver vara på plats på arbetet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Där har vi gjort så mycket vi kunnat för att minska riskerna med smittspridning, men också information och stöd för att dämpa oron.”

”Jag har hela tiden haft ett bra stöd och uppbackning från min uppdragsgivare, ledningsgrupp och de närmaste cheferna, där vi hela tiden varit noga med att kolla hur vi mår, som incheckning innan vi börjar stämma av mer arbetsrelaterade frågor. För att orka har det varit viktigt för mig att kunna vara ute så mycket det går, träna och hålla en nära kontakt med familjen och de närmaste vännerna.”

22. Arash Gilan, vd och digital strateg på Viva Media, driver VD-Podden: ”Skapa en Slack-kanal där ni uttrycker er tacksamhet för varandra!”

”För att klara av corona eller livet generellt behövs en stabil grund där vi värdesätter och tar tid för helheten av oss själva. Fysiskt, intellektuellt och emotionellt. Fysiskt genom att äta sunt, röra på sig och prioritera sömn. Intellektuell genom att läsa, lyssna på podd, videos eller ljudböcker. Själsligt genom musik, film och konst. Underskatta aldrig vikten av kreativ stimulans. Livet är precis som analogin kring syrgasmasker i ett flygplan: ”Glöm ej att först hjälpa dig själv innan du kan hjälpa andra”. Samma devis är för oss ledare – om vi inte funkar kan vi aldrig få andra att funka. Om vi inte kan leda oss själva kan vi aldrig leda andra.”

”Om det är något som är en superkraft för en ledare är det vikten av tacksamhet. Att vara tacksam för sina kollegor, att säga det och visa det på olika sätt och vis. Det kan kännas som en sådan liten grej men det betyder så oerhört mycket att känna sig sedd, behövd och att någon annan är tacksam för det man gör och framförallt den man är. Så ring, skicka sms, ta ett videomöte eller skapa en Slack-kanal där ni uttrycker er tacksamhet för varandra!”

23. Amelia Adamo, författare och frilansjournalist: ”Jag är noga med att göra mig fin varje dag”

”Det gäller att ställa tydliga krav med tydliga deadlines när man leder på distans. Då får medarbetaren hela tiden mål att jobba mot. Det är också viktigt för chefen att vara glad och optimistisk så att mötena blir roliga, gärna med en avslutande cliffhanger för att medarbetarna ska längta till nästa möte. Jag tror också på renodlade fikamöten, där alla får prata av sig och flamsa en stund.”

”Jag ser till att vara utomhus mycket för att få motion och frisk luft och har även en del promenadmöten. Jag är också noga med att göra mig fin varje dag. Det är viktigt för motivationen att inte sunka ihop och tappa stilen.”

24. Cissi Elwin, vd och chefredaktör, Chef

”I början av pandemin handlade mycket om att ställa om hela vår verksamhet. Då hade vi dagliga morgonmöten och hanterade en akut kris. Då var det också flera hos oss som fick corona. Under den tiden handlade det mest om att informera och prata, nästan oavbrutet, med varandra.”

”I början av hösten började vi sakta gå tillbaka till jobbet och det var tufft sedan när vi var tvungna att återgå enbart till hemmajobb. Då satte vi igång med vår hälsoutmaning #promeneramedchef. Ut och gå i dagsljus och träffas i små peppgrupper digitalt en gång i veckan. Det betydde väldigt mycket. Och sedan hade vi en underbar julfest där de olika avdelningarna fick hylla varandra. Det var alldeles fantastiskt och gav en värme och stolthet som vi ska bära med oss in i ledigheten.”

”Jag får mycket energi av att det känns som om vi på Chef behövs nu. Att det vi gör betyder något. Många chefer har det tufft och när vi får bevis för att vi hjälper till och gör det lättare då blir jag glad. Sen blir jag lycklig av skogen. Den här pandemin har gjort mig till skogsmulle. Tyckte till och med att november var härlig i år.”