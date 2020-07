”You’ve been through a lot this year and it looks like you need

the perfect place to let your frustrations out.”

Det är texten som möter en när man kommer in på webbplatsen, och det är svårt att inte nicka igenkännande. Det har onekligen varit en speciell vår, och många av oss har säkert en hel del uppbyggd corona-stress inuti.

”Somewhere big, vast and untouched.

It looks like you need Iceland.”

Även om jag innan detta inte ägnat en tanke åt att just Island skulle kunna vara lösningen efter en frustrerad vår, låter det väldigt lockande: På sajten It looks like you need Iceland kan du skrika rakt ut och spela in det på din egen dator eller mobil. Bland isländska berg och vattenfall finns därefter högtalare utplacerade som (ja, på riktigt!) spelar upp skriken rakt ut i den otämjda naturen. Välj mellan att låta din röst sväva ut över västra Islands Snæfellsjökull, Skógarfoss på södra Island – eller kanske Viðey i Reykjavik?