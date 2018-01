”Ska chefen ordna lunchträning?”

Mina medarbetare vill att jag ordnar lunchträning. Är det en bra ide?

Sofia Grenevall: Ja, verkligen! Kolla vilken typ av träning som dina medarbetare gillar så att du lockar så många som möjligt.

Risken är att de som redan tränar gärna hänger på medan de som behöver det mest kanske inte motiveras av just den träningen som ni tänker er.

Hur löser jag det?

Ni kan under en period testa olika former av träning under lunchen och sen utvärdera och se vilken typ av träning som uppskattas mest.

Då blir lunchträningen mer genomtänkt och den håller bättre över tid.

Det blir extra motiverande om medarbetarna inte behöver ta igen den tiden de lagt på lunchträningen, risken är då att det blir få deltagare i längden.

Det finns arbetsplatser som erbjuder de anställda en typ av bonus för den som deltar regelbundet på jobbträningen. Du kanske kan testa det?!