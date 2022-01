Sifo: Fortsatt hemarbete 2022

En undersökning som gjordes innan Folkhälsomyndigheter återigen rekommenderade hemarbete visar att svenskarna ändå tänkt jobba lika mycket hemma under 2022 som 2021*. Under 2021 jobbade 42 procent hemifrån och under 2022 väntas 41 procent arbeta hemma. I storstäderna är det dessutom ännu vanligare med hemarbete. Här har varannan (54 procent) i någon mån jobbat hemifrån och i Stockholm har hela 60 procent gjort det.

”Pandemin är inte ännu över och de senaste årens hemarbete har förändrat hur vi arbetar framöver i hemmet”, säger Christine Dalman, förvaringsexpert på Elfa.

Dalman lyfter även upp den centrala roll som hemmet därmed får.

”Ytorna i boendet blir navet för både arbete, umgänge, träning och återhämtning”.

