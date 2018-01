Så undviker du en bråttom-fälla

Hur löser jag problemet att inte börja med viktiga saker för sent?

Planera in dina Vb-uppgifter (viktigt men inte så bråttom än) i kalendern för att undvika att börja med dem för sent. Låt inte sluttiden för uppgiften var en väckarklocka som ringer alldeles för sent. En sluttid är inte en starttid.

Hur hanterar jag andra som förstör min planering?

Petra Brask: VB (viktigt och bråttom) kan absolut uppstå på grund av andra, vilket innebär att de faktiskt dumpar arbete på dig och inte delegerar uppgiften tillräckligt tidigt för att du ska kunna få in den i god tid i din planering. Det du kan göra om du ofta drabbas av att någon dumpar saker på dig i sista sekunden är att planera dina egna Vb-uppgifter så gott du kan. Om det inte finns tillräckligt med tid för att göra allt så måste vi fokusera på viktiga saker och eliminera det som inte är så viktigt.