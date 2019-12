Så spontanansöker du smartast

Läs också: Underkvalificerad? Sök jobbet ändå!

”Skicka inte spontanansökningar vitt och brett till alla, utan att ha någon aning om vad du vill jobba med eller vartåt du är på väg. Det leder ingenstans. Om du själv inte vet som är nästa steg i din karriär, tro då inte att en potentiell arbetsgivare ska veta det. Kom ihåg att det lika mycket är du själv som noga ska välja arbetsgivare, som att de väljer dig.”

”Annars låter du ju slumpen styra ditt liv. Inventera din kompetens, gå till botten med vad som gör dig lyckligast i ditt arbetsliv, ta hjälp av en karriärrådgivare om det behövs. Först när du har de här sakerna klart för dig, är du redo att börja spontansöka ett nytt arbete”, säger Monica Renstig.

Med ledning av vad du kommit fram till om dig själv, gäller det nu att noga lista ut vilka arbetsgivare som överensstämmer bäst med dina värderingar, planer och drömmar. Tjugo stycken är lagom, tycker Monica Renstig:

”Klokt är dock att inte välja de allra största och hippaste företagen, såvida du inte har någon personlig kontakt just där. Spotify, till exempel, får hundratals spontanansökningar vilket gör det nästan omöjligt att sticka ut och synas i mängden. Undvik också personalavdelningar. Ta i stället reda på namnet på den som har makten att anställa dig, vilket oftast är chefen för det område du vill och har kompetens att arbeta inom. Exempelvis vd, försäljningschef eller marknadschef”, säger hon.

Det här är viktigt: skriv inte ”Ansökan” i mejlets ämnesrad. Det krävs något mer sprakande och färgstarkt för att väcka mottagarens intresse. ”Ambitiös projektledare som vill jobba hos er” låter bättre, eller hur? Flerspråkig affärsutvecklare, driftig koordinator – du fattar idén.

”Berätta mycket kortfattat i ditt mejl vad du vill, vad du kan erbjuda och hur många års erfarenhet du har inom ditt yrke. Bifoga en kort, säljande cv på max en sida. Inte som en kronologisk uppräkning av alla dina titlar och utbildningar, utan i form av en lista på relevanta kunskaper och färdigheter. Lyft också fram dina tre allra bästa prestationer hittills i arbetslivet i en lista för sig. Ta alltså inte med allt, utan välj ut de färdigheter och kompetenser som bäst matchar arbetsgivarens behov”, säger Monica Renstig och fortsätter:

”Om du skickar en sådan spontanansökan till 20 företag, så lovar jag att du kommer till intervju. Jag talar av erfarenhet, efter att som karriärrådgivare ha hjälpt mängder av människor att hitta nytt jobb på just det här sättet.”

Att en bra spontanansökan gör intryck bekräftas av Helena Sjöberg som är HR-ansvarig för Microsoft Sverige.

”Även om det är några år sedan kommer jag fortfarande starkt ihåg en person som spontant kontaktade mig via LinkedIn, som för övrigt är en utmärkt plattform att interagera i. Personen beskrev på ett kort och koncist sätt hur hen satte upp delmål för sin egen utveckling och hade identifierat kvantifierbara veckomål för att hålla sig själv ansvarig och verkligen hålla koll på sin utveckling! En mycket fascinerande kombination av struktur, medvetenhet och nyfikenhet”, säger Helena Sjöberg som emellertid understryker att spontanansökningar ibland är svåra att matcha internt.

”Därför är det viktigt att man fångar företagets intresse tidigt i ansökan. Var tydlig med vilken roll du siktar in dig på, beskriv hur just du kan addera ett extra värde och lyft fram hur du tar dig an en lärande strategi för att hela tiden vara relevant”, säger hon.

Så lyckas du med spontanansökan – Monica Renstig tipsar Ta ut riktningen – vad vill du med ditt liv och din karriär? Välj – analysera och välj ut 20 arbetsgivare som delar dina värderingar. Glöm inte de rekryteringsföretag som är specialiserade på din bransch. Formulera – skriv ett kortfattat och säljande mejl om vad du kan och har att erbjuda. Exemplifiera – om du skriver att du är noggrann och analytisk, ge då också exempel på varför. Kontakta rätt person – hör av dig direkt till den som är chef för avdelningen där du vill jobba.

