Så lyckas du med digitalisering: ”Våga vara människa”

Varför skrev ni boken?

”Sedan vi skrev Get digital or die trying har vi mött många som kämpar med samma problem; att få det att hända. Det mänskliga perspektivet gör skillnaden för att lyckas med den digitala resan – och just det vill vi dela.”

Vem ska läsa den?

”Alla, frågorna rör alla. I den mån man kan förstå gemensamt, kan man också göra gemensam sak och förflytta organisationen från nuläget till drömläget tillsammans.”