Så här fungerar Chefs webbkurser

Chefs webbkurser är framtagna specifikt för att passa dig i din roll som chef. Du genomför kursen i din egen takt och väljer själv när du är redo för slutprovet. Du väljer även själv vad du vill spara i din personliga kunskapsbank.

Under pågående kurs kan du alltid gå tillbaka till kursöversikten genom att klicka på länken i menyn.

Vanliga frågor:

1. Hur får jag tillgång till Chefs webbkurser?

Du kan betala för tillgång till Chefs webbkurser via faktura eller kort. Du får tillgång till webbkursen direkt efter att du genomfört ett köp.

Vill du veta mer om användarvillkoren, klicka här ->

2. Kan jag ta en paus mitt i kursen?

Absolut! Dina framsteg i kursen sparas varje gång du klickar på “Nästa avsnitt”. När du klickar på menyn “Kapitel” ser du var i kursen du befinner dig just nu.

3. Kan jag gå direkt till det avslutande testet?

Ja. Känner du dig redo för slutprovet klickar du på menyn “Kapitel” och sedan “Slutprov”. Du måste dock få rätt på 80 procent av frågorna för att bli godkänd på kursen.

4. Vad är grejen med den personliga ”kunskapsbanken”?

Kunskapsbanken är ett personligt stöd för dig under tiden du arbetar med kursen – och även efter avslutad kurs. Som användare har du själv full kontroll över din kunskapsbank. Du kan använda den precis så mycket eller lite som du själv vill.

När du genomför kursen kommer du snart lägga märke till den röda ikonen med ett plustecken och texten “Lägg i kunskapsbanken”. Vi har lagt till ikonen i de kapitel som vi av erfarenhet vet är extra krångliga, eller särskilt intressanta för många. När du klickar på ikonen byggs din kunskapsbank automatiskt på med minnesnoteringar, lästips eller något annat matnyttigt.

Du kan hela tiden nå din kunskapsbank genom att klicka på “Handlingsplan” i menyn.

Du har givetvis tillgång till din personliga kunskapsbank även efter genomförd kurs. Du når den då genom att klicka på ditt namn i menyraden på Chef.se, och sedan välja fliken “Webbkurser”.

5. Hur delar jag mitt diplom efter genomförd kurs?

När du klarat av det avslutande slutprovet genereras ett personligt diplom som innehåller ditt namn, namnet på kursen och en notering om vilket år du genomförde kursen.

Varje diplom har en unik direktlänk, som du enkelt kan kopiera och mejla till kolleger eller publicera på sociala medier.



Ett tips är att lägga in diplomet på din Linkedin-profil. Det gör du enklast genom att klicka på plus-tecknet under avsnittet “Bedrifter” på din profilsida. Välj sedan “Certifikat” och följ instruktionerna. Under “Certifikatadress” klistrar du in ovan nämnda direktlänk.

Du har alltid tillgång till ditt personliga diplom genom att klicka på ditt namn i menyraden på Chef.se, och sedan välja fliken “Webbkurser”.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta Calle Fleur, digital innehållschef.