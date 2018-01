Så får du koll på ditt mobilanvändande

Jag är besatt av att ha koll på vänner och bekanta i sociala medier. Hur kan jag sluta med det?

Petra Brask: Forskning visar också att många lider av FOMO – fear of missing out – och därför kollar sin mobil upp till 150 gånger per dag. Sunt förnuft borde säga att det är galet, med tanke på att det tar tid varje gång vi tappar fokus på det vi höll på med. Men hjärnan älskar snabba belöningar. Så fort vi får ett sms, när någon gillar ett inlägg du gjort eller en kul bild visas på Instagram så drar hela belöningssystemet igång. Vi kan likna vår smartphone vid en godisskål. På samma sätt som det är svårt att bara ta en godisbit är det svårt att bara titta en gång och sedan låta bli telefonen.