Regler, moral och magkänsla: Så navigerar chefen rätt

Det finns två former av representation, intern och extern. Den interna, som riktar sig till den egna personalen, kan utgöras av kostnader för sommaravslutningar, julfester och liknande. Den externa kan vara restaurangmiddagar, teaterbesök, PR-framträdanden med eller inför kunder. Utgifterna måste ha ett omedelbart samband med verksamheten. Syfte, deltagare och kostnader ska dokumenteras.

Vid studie- och konferensresor krävs att 75 procent av tiden, eller sex timmar per heldag, utgörs av ”kvalitativ arbetstid” som är till nytta för verksamheten. Teambuilding faller inte under begreppet. Programmet ska dokumenteras med kostnader per programpunkt och deltagarlista. Om konferensen förläggs utomlands måste de affärsmässiga anledningarna till detta dokumenteras, exempelvis att det är kostnadseffektivt.

Felaktiga redovisningar kan leda till skatterevision och omprövningsbeslut med skattetillägg och kostnadsränta. En felhantering kan även påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket, vilket i sig kan bli mycket mer kostsamt än det förlorade avdraget.

Källa: KPMG