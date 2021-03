Pr-byrån som satsar på bäst villkor i branschen

”Jag är övertygad om att schyssthet skapar lönsamhet på sikt, och anser att vårt fjolår är ett bevis på det. Många i vår bransch hade det väldigt, väldigt tufft på grund av pandemin, och även vi kände av de svåra tiderna. Ändå gick vi med fyra miljoner plus, utan permitteringar eller något direkt statligt stöd. Vilket säkert har med vår schyssta kultur att göra. För medarbetarna har visat sig schyssta tillbaka, verkligen huggit i och kommit med nya initiativ”, säger Sara Thun Arodén som är vd för Oh My med kontor i sex städer (bland annat Piteå, Skellefteå och Stockholm) och cirka 90 medarbetare.

Betald terapi på arbetstid och i förebyggande syfte hör till det som medarbetarna från och med nu kommer i åtnjutande av, om de vill och behöver.

”Våra medarbetare har fått rösta om ett antal åtgärder som de tycker är relevanta. Och då är just terapi en sak som många lyft, som viktig och intressant. Terapi kan ju annars kosta ganska mycket för en enskild individ att betala privat”, säger Sara Thun Arodén.

Halverad uppsägningstid för medarbetare som så önskar, för att underlätta en övergång till ett annat jobb, ingår också i den nya given.

”Det är ganska svårt att få jobb i vår bransch, vilket gör att vissa kanske stannar kvar fast det inte känns hundra. Då kan det här vara en liten skjuts på vägen, så man i högre grad vågar göra slag i saken och gå vidare.”

Oh My kommer vidare att avsätta tjänstepension för medarbetare från 20 års ålder och uppåt, och inte som tidigare 25. Samtidigt införs expressbetalning av frilansares och konsulters fakturor. De kan nu, om de vill, få betalt efter bara fem dagar.

”I byråvärlden använder vi oss ofta av frilansare. Det här är ett sätt att visa att vi värnar om våra underleverantörer”, säger Sara Thun Arodén.

Sedan tidigare jobbar man efter principen att betala för arbetsprover, vilket långtifrån alltid är praxis i branschen, och har infört en speciell form av friskvårdsbidrag där medarbetarna får ersättning per tillfälle: 50 kronor per träningspass, med ett maxtak på 500 kronor i månaden.

”Bidraget är inte kopplat till inköp av gymkort eller liknande, utan du kan lika gärna sticka ut och jogga och ändå få upp till 500 kronor extra i lön. Dessutom erbjuder vi ‘luftlön’ på 50 kronor för varje gång man lämnar sin dator under arbetstid och ger sig ut på promenad. Man kan få betalt för fem sådana promenader per månad, vilka registreras via en app som vi skapat.”

Alltihop går ut på att skapa en lustfylld och uppmuntrande kultur, där det finns utrymme att växa och uttrycka sig, i en miljö som präglas av både trygghet och entreprenörsanda. Sara Thun Arodén hoppas och tror att andra organisationer har något att lära av Oh My:s exempel, även om de verkar i branscher där grundtryggheten generellt är högre än inom reklam- och contentvärlden. Gör grejor som ligger lite utanför protokollet, är hennes råd.

”Det blir roligare så. Plus att man håller längre i arbetslivet”, säger Sara Thun Arodén.

Sara Thun Arodén: Våra åtgärder för en lustfylld kultur Infört kollektivavtal, vilket inte är så vanligt i reklambranschen.

Erbjuder medarbetarna möjlighet till betald terapi på arbetstid.

Halverad uppsägningstid om medarbetaren önskar.

Tjänstepensionsavsättning för medarbetare från 20 år och uppåt istället för som tidigare, 25.

Expressbetalning av frilansares och konsulters fakturor.

Betalar för arbetsprover.

Friskvårdsbidrag där medarbetaren får ersättning per träningstillfälle.

