Petter Stordalen: Så gör du medarbetarna till hjältar

”Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!”

Det är den 12 juni 1987. President Reagan har just sagt de berömda orden. Den hårda och kalla muren som under så många år delat ett land och människor skulle äntligen rivas.

Jag var 25 år och nybliven vd för Norges största köpcenter City Syd i Trondheim. Världen skälvde med andra ord både under mina och under miljoner andra människors fötter.

Det finns vissa tillfällen under ens liv då man får uppleva de där riktigt stora världshändelserna. Sommaren 1987 var ett sådant tillfälle.