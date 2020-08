Öka din wow-faktor i livet – med förundran

Och faktum är att förundran kan ge oss en hel massa bra saker både i stunden och på längre sikt, enligt författarna till Förundranseffekten. Forskning visar till exempel att förundran kan hjälpa mot stress, oro och ältande, dämpa inflammationer i kroppen och dessutom göra dig mer generös och engagerad i omvärlden. Något som just nu uppmärksammas allt mer av både privatpersoner och arbetsplatser.

Några av effekterna av förundran är till exempel:

Du blir friskare och mindre stressad

Studier har visat att förundransupplevelser kan sänka inflammationsgraden i kroppen och stärka vagusnerven, vilket skulle kunna motverka sjukdomar som diabetes-2, hjärtsjukdomar, artros och alzheimer.

När personer med posttraumatisk stress (PTSD) fick vara med om naturupplevelser som väckte deras förundran upptäcktes att stressnivåerna sjönk – beroende på att dopaminnivån ökade.

Du upplever att du får mer tid

Aldrig tidigare har vi i vårt västerländska samhälle haft så mycket fri tid – och ändå upplever vi ständigt tidsbrist. En effekt av förundran som forskarna är överens om är att känslan ger dig en upplevelse av att ha mer tid, att stanna i nuet och att bli mindre otålig. ”Plötsligt känns tiden elastisk och du känner dig inte lika överhopad”, skriver författarna.

Du blir smartare

Förundran kan förbättra inlärningsförmågan och göra oss lite smartare. Man har också sett att förundran gör oss mer medvetna om det vi inte redan vet, vilket tyder på att vi blir mer benägna att söka oss till nya sammanhang och söka nya svar.

Du blir gladare

I de flesta studier ser man att deltagarna som fått uppleva just förundran är både nöjdare och gladare än testgrupperna som inte fått det. Det räcker dessutom med en liten dos förundran för att man ska få en boost i livet som räcker i flera veckor framåt.

Så gör du för att känna förundran

Hur når man då den där härliga känslan av förundran om man inte är en influencer vars jobb är att fotografera solnedgångar och glittrande regnbågar mot betalning? Det behöver faktiskt inte vara något storslaget, utan förundran hittas lika gärna i vardagen.

Gå på förundranspromenad i naturen

När människor ombeds uppge var de upplever förundran svarar mellan 20 och 30 procent naturen. Omgiven av träd, mossa och fågelkvitter eller hav och vågskvalp upplever kroppen att den är i säkerhet. Att gå på förundranspromenad – så kallade ”awe walks – i form av solnedgångar, regnbågar och panoramautsikter har en läkande effekt, menar författarna. Det finns även organiserade turer för att se på stjärnhimlen.

Låt dig förundras av andra människor

Även inför andra människor kan man känna förundran. Som inför någon som gjort något riktigt modigt, eller kanske en ung tjej i flätor som demonstrerar utanför riksdagen. Hit hör också förundran inför att föda barn, dop, bröllop och liknande tillfällen.

Se skickligheten

Även yrkesmässig briljans kan få oss att tappa hakan. Att besöka Golden Gate-bron, pyramiden Chichén Itza i Mexiko – eller att se när en idrottsperson som slår ett ”omöjligt” världsrekord får oss att rysa av välbehag.

Gå på teater och lyssna på musik

Musik är den kulturform som lättast skapar förundran, skriver författarna. Den kan skapa gåshud, glädje eller en klump i halsen. Men även konstutställningar och teater gör dig gott. ”Helt färsk forskning visar dessutom att de som upplever konst eller teater någon gång i månaden kan minska risken att dö med 31 procent jämfört med de som inte gör det alls.”

Var en del i en gemenskap

Tänk dig en idrottsarena när publiken gör vågen, en konsert med favoritbandet – eller att vara med i publiken vid exempelvis Martin Luther Kings ”I have a dream”-tal. Det är förundran i grupp. Ta dig helt enkelt till folksamlingar (fysiska eller digitala) som inspirerar dig.

Ta med förundran i jobbet

Att förundran gör att vi känner oss mindre stressade och får mer tid skulle också kunna användas i arbetslivet för att få oss att må bättre. Även att förundran leder till kreativitet och smartness. Några arbetsgivare som verkar ha tänkt på detta är till exempel Facebook, som har en grön trädgård på taket i Menlo Park – och dessutom en två kilometer lång vindlande promenadstig; Google, som har en apelsinlund inomhus på sitt kontor i Tel Aviv, och det miljövänliga klädbolaget Patagonia som har surfbrädor uppradade i receptionen.

Att integrera förundran i arbetsmiljö och jobbvardag är ett både vackert och effektivt sätt att förebygga många av de problem vi möter i dag på arbetet, menar författarna.

– En företagsledare som jobbar medvetet eller omedvetet med förundran är ju Petter Stordalen som alltid gör skickliga och spektakulära intron till sina hotellinvigningar och som förstått förundranskraften i gemenskap då han samlar all sin personal under jippoartade former. Ja, hela han är med säkerhet en person som väcker förundran i många människor, säger Sara Hammarkrantz.

