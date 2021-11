Nya jobbkravet: Ta med hunden till kontoret

”Vi ser en risk att frågan om hund på kontoret kan leda till missnöje och konflikter. Å andra sidan kan saker som att ha en tydlig hundpolicy med en särskilt utsedd hundansvarig på arbetsplatsen och någon typ av hunddagis bli en konkurrensfördel vid rekryteringar”, säger Lisa Gunnarsson, vd för Linkedin Norden, i ett pressmeddelande.

Att hunden blivit en verklig knäckfråga på arbetsmarknaden framgår tydligt: Fyra av tio hundägare uppger att möjligheten att ta med hunden till kontoret är avgörande i deras val av arbetsplats. Tre av tio tänker säga upp sig om de hindras att ta med sin hund, visar undersökningen.

Samtidigt uppger sex av tio, 63 procent, att deras arbetsgivare förbjudit hundar på jobbet, på grund av allergi, hundrädsla och risken för störande avbrott. Att drygt hälften av hundägarna som jobbar på kontor ändå planerar att ta med hunden till jobbet, varje dag eller då och då, pekar även det på att det är bäddat för bråk. Det hela är komplext: Tre av tio säger att de tycker sämre om folk som är emot hundar på jobbet.

Bakgrunden till undersökningen är att Linkedin ser att frågan om hundar på kontoret allt oftare finns med vid rekryteringar, och att antalet nyregistreringar av hundar ökat rejält under pandemin – enligt Svenska Kennelklubbens med nästan elva procent under pandemiåret 2020, den största ökningen under hela 2000-talet. Närmare en miljon hundar finns i dag registrerade i Sverige, varav runt 140 000 i Stockholms län.

Populäraste hundraserna (nyregistreringar) 1. Labrador retriever, 3 201 2. Tysk schäferhund, 2 180 3. Golden retriever, 2 155 Källa: Jordbruksverket/Linkedin

