Forskning: Köp bullar till mötet – få dubbelt med idéer

Detta nya nudge-experiment visar att det var lättare än man trodde att förbättra förutsättningarna för ett mer framgångsrikt möte. Tekniken som man använde sig av heter Priming och innebär att man genom att utsätta någon för ett visst stimuli kan påverka reaktionerna på andra stimuli. Det kanske låter avancerat men visade sig vara så enkelt som att man var extra omhändertagande och vänlig mot den ena mötesgruppen, genom att se till att den hade bra arbetsmaterial och bjöd dem på fika.

Så här gick experimentet till:

Under en tredagarsutbildning på McKinseys executive leadership program hade man en dragning för deltagarna om hur förutsägbart irrationella vi människor är och hur vi styrs av omedvetna fördomar. Man presenterade även nudging som metod. Sedan frågade konferensmoderatorn om deltagarna skulle kunna tänka sig att hjälpa till att utveckla ledarskapsprogrammet. De var dock helt omedvetna om att de ingick i ett experiment. Deltagarna delades in i två grupper som ombads att under tio minuter arbeta två och två med att ta fram nya idéer inför nästa års ledarskapsprogram. Båda grupperna bedömdes vara lika erfarna, skickliga och entusiastiska, men de fick olika bemötanden när de fick sina instruktioner, och saker i deras omgivning förändrades.

Den första gruppen möttes av ett varmt välkomnande. Instruktionerna på blått papper inleddes med ett trevligt ”Hello”, ett budskap om att ”vi behöver din hjälp” samt avslutande ”tack”. Gruppen bjöds på te eller kaffe och uppmuntrades dela med sig till andra. Idéerna som deltagarna kom fram till skrevs ner på olikfärgade post it-lappar.

Den andra gruppen fick byråkratiska instruktioner, med betoning på ”Var vänlig och håll reda på dessa instruktioner under idéutformningen” och ”Se till att du dricker ordentligt”. De fick skriva sina idéer på vita linjerade papper och tillsagda att skriva tydligt och göra en numrerad lista. De serverades isvatten.

Resultat: Den vänligt omhändertagna Grupp 1 utvecklade 70 helt nya idéer inom helt nya områden, med förslag på såväl innovativa föredragshållare som helt nya programformat. Det var mer än dubbelt så många som förslagen från Grupp 2. Deras 32 idéer handlade framför allt om strukturella och logistiska förbättringar såsom att inkludera frukost och lunch och se till att telekonferensen hade teknisk support.

McKinsey:s nudging-experiment är helt i linje med annan forskning kring hur man skapar en inkluderande och belönande arbetsplats, som i sin tur gör medarbetarna både mer kreativa och effektiva. Det konstaterar Ida Lemoine, en av de främsta i Sverige på nudging, och grundare och vd på Beteendelabbet.

”Det finns mycket som pekar på att innovation främjas av trygga miljöer. Så fort man släpper topphierarkierna, arbetar mer decentraliserat och involverar medarbetarna får man snabbfotade, innovativa och inkluderande bolag. Det är bara att tacka att de hårdnackade ekonomikonsultbolagen tar till sig det här. Jag uppmuntrar till upprepade studier så att vi får fler underlag och bevis för att det stämmer.”

