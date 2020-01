Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

Resultaten stod fast även efter att forskarna kontrollerat och räknat bort faktorer som rökning och BMI.

I en annan studie, Workplace bullying and violence as risk factors for type 2 diabetes: a multicohort study and meta-analysis, fann Xu att personer som varit utsatta för mobbning på jobbet nära i tid hade 1.46 gånger högre risk att utveckla typ 2 diabetes under decenniet efter att mobbningen inträffade. De tillfrågade var här från Finland, Sverige och Danmark.

Läs också: Studie: Chefer löper större risk att bli mobbade på nätet

Det är viktigt att poängtera, menar artikelförfattaren Christian Jarrett på BBC, att studien inte kan påvisa ett direkt samband och bevis för att mobbning i arbetslivet orsakar hjärtproblem och diabetes. Det är möjligt, menar han, att det kan finnas andra orsaker till att en människa har högre risk både att bli utsatt för trakasserier och att utveckla hälsoproblem.

Dock menar forskarna att det finns rimliga förklaringar till sambandet, såsom att mobbning ökar nivåerna av stresshormoner – men också att människor som blir utsatta för trakasserierna kan riskera att hamna i andra beteenden som har negativa effekter på hälsan för att hantera den problematiska situationen. Forskarna planerar att undersöka detta närmare i framtiden. Just nu leder Xu bland annat en studie kring viktförändring i samband med mobbning på jobbet , berättar hon i ett mejl.

Läs också: Psykologen: ”Så upptäcker du mobbning på jobbet”

Negativa hälsoeffekter även för dem runt omkring

Det är inte bara den som blir utsatt för mobbning som kan må sämre psykiskt och fysiskt. Även den som betraktar beteendet kan uppleva negativa hälsoeffekter. Forskning vid Sheffields universitet har visat att personal som observerade mobbning upplevde lägre välmående, till exempel depression, enligt artikeln i BBC.

Läs också: 586 chefer i ny undersökning: ”Vi är mobbade på jobbet”

Jeremy Dawson är professor på Sheffields universitet och är en av dem som forskat just kring hur mobbning på arbetsplatsen påverkar omgivningen. Dawson ger tre råd för den som betraktar mobbning:

1. Prata om det med den utsatta – frågar hur hen mår.

2. Prata med andra om det – det kan handla om att dela erfarenheten om vad som hänt, eller att göra en plan för hur ni ska agera.

3. Rapportera mobbning på det sätt som är möjligt – vissa arbetsplatser har tydliga kanaler för dylika rapporter, men annars kan du rapportera till din chef eller en kollega du litar på.

3 tips: Så ska du göra som chef och ledare för att motverka mobbning på arbetsplatsen Tianwei Xu är forskare på Institutionen för folkhälsa vid Köpenhamns universitet, och har publicerat flera vetenskapliga rapporter kring mobbning på arbetsplatsen. Här är hennes tips till dig som ledare och chef: Medvetenhet

Var medveten om de negativa konsekvenser mobbning på arbetsplatsen kan ge, både för den anställda (i form av hälsoeffekter) och hela organisationen (i form av sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem). Motverka

Skapa system och program för att motverka mobbning på arbetsplatsen, så att alla vet vad och hur de ska göra om de utsätts för eller blir vittne till mobbning. Förbered

Var proaktiv för att undvika att situationerna uppstår. Använd existerande metoder och processer. Tianwei tipsar till exempel om metoden ”Civility, Respect and Engagement in the Workplace”, CREW, som handlar om att i dialoger och diskussioner fokusera på relationer mellan medarbetare och hur man kan förbättra dessa.