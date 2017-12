Mia Törnblom: Värderingar avgör allt

Vi lever i en magisk tid, vi är ett klick från all information, all kunskap, all kompetens som vi överhuvudtaget kan fantisera om att vi behöver. Teknikutvecklingen är enorm. Och samtidigt finns det en sak som inte har ändrats och det är vi människor. Våra hjärnor har inte fått uppdateringar i samma takt som våra smartphones. För att vi ska klara av att vara hållbara krävs bland annat ett starkt självledarskap, det säger sig själv.

Jag har arbetat med ledarutveckling sedan i slutet på 1990-talet.

Mångas branscher och arbetssituation har förändrats mycket och denna tid av osäkerhet skapar såklart stress och press på ett helt nytt plan. I ledarutvecklingssamtal förr pratade de om sitt företags tioårsplan, nu är det i stället ettårsplanen. För vissa beror det på digitaliseringen, för andra handlar det om att vi konsumenter har blivit opålitliga och oförutsägbara, vi ändrar konstant våra köpbeteenden och då blir en tioårsplan mer en vision än en plan.

Tidigare pratades det mycket om organisationsstruktur, nu om de bästa metoderna för förändringsarbeten.

Snart är det 2018 och det enda vi med säkerhet vet är att vi vet väldigt lite om våra olika branschers framtider. Därför är vår viktigaste uppgift som ledare att ge våra medarbetare förutsättningar att inte bara hantera, utan även att växa, utvecklas och vara kreativa i denna förändring.